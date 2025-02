RECORD transmite Água Santa x Palmeiras neste domingo (9) pelo Paulistão

Neste domingo (09/02), é a vez de Água Santa e Palmeiras entrarem em campo na tela da RECORD! A partir das 18h, a emissora vai trazer, ao vivo e com exclusividade na TV aberta, todas as emoções dessa partida, que é válida pela 8ª rodada do Paulistão Sicredi 2025 e será disputada no Estádio Mané Garrincha, em Brasília.

Na TV, o duelo será narrado por Cléber Machado, terá comentários de Maurício Noriega, Dodô e Sálvio Spinola, e apresentação de Paloma Tocci, além de reportagens de Jean Brandão e Bruno Piccinato.

Nas plataformas digitais (R7 e PlayPlus), Chico Pedrotti será o narrador, Rudy Landucci o comentarista e Gabi Martins, Danilo Soto e Marília Galvão os comentaristas.

Como chegam os times?

O Água Santa busca o caminho das vitórias no Paulistão. Em sete jogos, o time de Diadema venceu um, empatou outro e saiu derrotado cinco vezes, sendo o time que mais sofreu gols na competição. Na última rodada, foi até Campinas enfrentar o Guarani e saiu de campo goleado: 4 a 0 para o Bugre.

Com 12 pontos, o Palmeiras ocupa a segunda colocação do Grupo D e está na zona de classificação à fase mata-mata. Os comandados de Abel Ferreira venceram três partidas, empataram três e perderam apenas uma. No último jogo, o Palmeiras empatou, diante de sua torcida, contra seu maior rival, o Corinthians.

Você lembra?

O Verdão e o Netuno fizeram a final do Campeonato Paulista de 2023, que teve transmissão da RECORD. No jogo de ida, na Arena Barueri, o Água Santa venceu por 2 a 1 e foi em vantagem para o jogo de volta. Em casa, o Palmeiras reverteu o placar de ida, goleando o adversário por 4 a 0 e levantou a taça de campeão.