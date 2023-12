Record é a primeira emissora a transmitir programa ao vivo em mobiliário urbano

A RECORD, por meio de uma campanha inédita e estratégica, busca a acessibilidade e versatilidade do PlayPlus, destacando a capacidade única de consumir conteúdo ao vivo da emissora em qualquer lugar. Com narrativas envolventes que integram o elenco em diferentes cenários, a campanha reforça a mensagem de que a RECORD está presente em todos os lugares, e o PlayPlus é a porta de entrada para essa experiência.

Inovando no modo como o público se conecta ao conteúdo, a campanha busca despertar o interesse ao evidenciar como o PlayPlus oferece acesso conveniente e diferenciado ao vasto universo da RECORD. Prometendo resultados impactantes, a estratégia reforça o PlayPlus como referência para o consumo de entretenimento e jornalismo de qualidade, consolidando-se como a escolha ideal para uma experiência envolvente e acessível em qualquer momento e lugar.

“Esta iniciativa pioneira representa o compromisso contínuo da RECORD em desbravar novos horizontes na interação entre o entretenimento e a tecnologia. Com essa campanha, almejamos não apenas promover o PlayPlus, mas também trabalhar a mudança de hábito na maneira como o público consome os nossos produtos, ampliando nossa presença também no cenário do entretenimento digital”, descreve Fabiano Freitas, Diretor Nacional de Marketing da RECORD.

A jornada de eventos terá início hoje, dia 12, às 21h, com a presença marcante da apresentadora Adriane Galisteu em um mobiliário urbano na icônica Avenida Paulista, inaugurando uma série de eventos que aproximam o público dos seus apresentadores favoritos. Já amanhã à noite, Galisteu fará uma aparição surpresa para falar sobre os bastidores e emoções de “A Fazenda 15”.

Na quinta-feira, a partir do meio-dia, um marco revolucionário acontecerá: o programa “Balanço Geral SP”, sob o comando carismático de Reinaldo Gottino, será transmitido ao vivo não apenas na TV, mas também em um ponto de ônibus na Avenida Paulista. Essa iniciativa inédita coloca a RECORD como a primeira emissora a realizar tal feito, levando a interatividade do programa para o coração da cidade.

Além disso, na sexta-feira, o influenciador e apresentador digital de A Fazenda 15, Lucas Selfie, fará uma aparição surpresa em um ponto de ônibus na Avenida Paulista, adicionando um toque especial à experiência.

As ações não terminam por aí! Para encerrar com chave de ouro, na próxima segunda-feira, os renomados apresentadores Gottino e Fabíola Reipert se juntarão para mais uma transmissão ao vivo durante o “Balanço Geral SP”, prometendo momentos emocionantes e interação direta com o público presente. Será possível assistir ao programa pela TV e no mobiliário urbano! É a RECORD fazendo história mais uma vez.

A interação entre o elenco e o público que passa pelo local não apenas promete uma experiência envolvente, mas também uma conexão única entre os telespectadores e suas estrelas favoritas. Essas ações inovadoras exemplificam o compromisso da RECORD em explorar novas fronteiras na maneira como a televisão se conecta com o público, transformando espaços urbanos em palcos de entretenimento e interação ao vivo.

Vale ressaltar que a Avenida Paulista é um símbolo de São Paulo, por onde passam diariamente cerca de 1,5 milhão de pessoas. Esta série de eventos marcantes demonstra o comprometimento da RECORD em proporcionar uma experiência autêntica e inovadora aos telespectadores, destacando o PlayPlus como uma plataforma que transcende os limites tradicionais da transmissão televisiva e se torna parte integrante da vida urbana.

A RECORD é a emissora mais tradicional do Brasil e, em 2023, completou 70 anos e sempre buscou incessantemente o melhor conteúdo, incorporando inovação e mantendo uma qualidade ímpar, sem jamais abrir mão dos princípios éticos na difusão da informação.