Reconhecimento: Câmara entrega Título de Cidadã Sulsancaetanense para Janice Aparecida Guizelini

A Câmara de São Caetano realizou sessão solene na noite de quarta-feira (7/2) para entrega do título de Cidadã Sulsancaetanense a Janice Aparecida Guizelini, diretora-geral do Colégio Eduardo Gomes. A homenagem foi realizada no Teatro Rotary, na sede da instituição de ensino. O público reverenciou o legado da educadora para formação de uma sociedade melhor e mais justa.

Na abertura da sessão solene, o presidente da Câmara Municipal, professor Pio Mielo (PSDB), destacou o trabalho de Janice. “É uma referência na Educação da nossa cidade. Ela realiza seu trabalho com muita paixão e entusiasmo pensando sempre no bem-estar do próximo”, disse. “Fazer gestão pública é ter prioridades e tenho a certeza que estamos no caminho certo. A homenagem marca o reconhecimento da sua condução à frente do Colégio Eduardo Gomes”, afirmou Pio Mielo.

O vereador Beto Vidoski (PSDB), autor da propositura de entrega do título, ressaltou a trajetória da homenageada. “Janice tem no seu trabalho e na vida a certeza de fazer a coisa certa, de modo justo e correto, ajudando sempre a quem mais precisa. Deixo meu agradecimento por tudo o que faz e ainda fará pela nossa cidade. São Caetano do Sul tem muito orgulho em abraçá-la com esse Título de Cidadã Sulsancaetanense”, frisou Beto Vidoski.

Janice Aparecida Guizelini agradeceu à Câmara Municipal pela honraria e reafirmou o amor pela Educação”. Entrei na área educacional, me apaixonei e sinto que foi amor à primeira vista. Trabalhar com a comunidade escolar é muito valioso e desafiador para a formação da sociedade. A escola prepara os jovens para a vida e temos realizado novas conquistas e avanços a cada dia”, afirmou. “Sou muito feliz e agradeço a Deus por ter pessoas especiais ao meu lado, fazendo com que o dia de hoje seja tão especial”, complementou Janice.

O prefeito José Auricchio Júnior (PSDB) elogiou o grande trabalho realizado pela educadora. “A Janice lidera um processo de transformar a vida das pessoas. A educação é uma grande estrada na vida das pessoas que permite chegar ao infinito. Implementar políticas públicas nessa área é motivo de muito orgulho “, enfatizou. “Esse título é a coroação do seu trabalho e hoje você entra na história de São Caetano”, acrescentou Auricchio.

O deputado estadual Thiago Auricchio (PL) exaltou a grande admiração pela homenageada. “É uma pessoa especial. Esse título é o fruto do reconhecimento do seu trabalho por tudo que fez e continuará realizando para transformar o futuro dos jovens do Brasil”, parabenizou Thiago Auricchio.

Irineu Luiz Vencigueri, Presidente do Conselho de Curadores da Fundação de Rotarianos de São Caetano do Sul, enalteceu o trabalho de Janice para a união da comunidade. “Tem como meta educar para transformar. Ela une toda comunidade para o bem-estar, deixando sua marca nos alunos, conduzindo a direção do Colégio Eduardo Gomes com grande maestria”, frisou.