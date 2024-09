Reconhecida pelo Festival de Música, Trancoso agora terá Festival de Dança

Trancoso, distrito do município de Porto Seguro, no litoral da Bahia, é conhecido pela exuberância da natureza e por suas hospedagens charmosas e gastronomia que unem simplicidade e sofisticação. Nos últimos anos, a região ganhou notoriedade também como referência artística e cultural, título impulsionado pelo Festival Música em Trancoso, que há 12 anos promove música erudita e popular brasileira nos palcos do Teatro L’Occitane. Essa iniciativa foi criada para ser um instrumento de transformação cultural local e tem contribuído nos últimos anos com o impulsionamento da economia e do turismo na região no período de baixa temporada.

Ainda com o desejo de expandir o apoio à cultura e considerando o sucesso do Festival Música em Trancoso, o Instituto Terravista, responsável pela organização e realização do evento, promoverá a primeira edição do Festival Dança em Trancoso. De 14 a 16 de novembro de 2024, o espetáculo terá a presença da companhia de balé suíça Béjart Ballet Lausanne. As performances acontecerão no exuberante Teatro L’Occitane, proporcionando uma experiência cultural única em um cenário paradisíaco.

Os palcos imponentes do Teatro L’Occitane são um capítulo à parte: a obra assinada pelo arquiteto luxemburguês François Valentiny e idealizada pelo austríaco Reinold Geiger está incrustada em meio à mata atlântica e nas falésias. A ambientação acolhe os amantes da dança e artes.

A pluralidade da arte pela dança

Diretamente da Suíça, com agenda exclusiva para o Festival Dança em Trancoso, o Béjart Ballet Lausanne é um ponto de referência no mundo da dança e reconhecido pelas performances que misturam traços contemporâneos com toques clássicos. Fundado por Maurice Béjart, um dos coreógrafos mais influentes do século XX, seu repertório é bastante diversificado e contempla desde as obras-primas de seu fundador até novas criações de Gil Roman e outros coreógrafos convidados.

Além das apresentações, o Instituto Terravista, com seu foco na inclusão social e estímulo à arte e cultura, oferecerá durante o festival Masterclasses para artistas brasileiros com os renomados bailarinos que compõem o corpo artístico do Béjart e um espetáculo gratuito no Quadrado de Trancoso no dia 14 de novembro, que demonstra a dança como uma linguagem artística universal e intercultural com o objetivo de promover o acesso à arte e cultura.

De acordo com o Instituto Terravista, o propósito do evento vai além de promover a arte como expressão cultural, pois tem como prioridade gerar benefícios sociais substanciais. “Vamos criar um ecossistema que incentivará a economia local, gerando empregos e movimentando o comércio, a hotelaria, a gastronomia e os serviços ligados ao turismo na região de Trancoso”, explica.

SERVIÇO

A pré-venda dos ingressos para o Festival de Dança de Trancoso acontecerá a partir do dia 20 de agosto. Informações adicionais pelo e-mail: [email protected]

Programação

14 de novembro (quinta-feira)

Local: Teatro L’Occitane

14h00 – Masterclasses com Béjart Ballet Lausanne

Local: Quadrado – Trancoso

17h00 – Apresentação Artística local de Balé

15 de novembro (sexta-feira)

Local: Teatro L’Occitane

18h30 – Apresentações Artísticas grupos locais de Balé

19h30 – Apresentação Béjart Ballet Lausanne

Béjart et Nous – 50 minutos

Intervalo – 20 minutos

Boléro – 20 minutos

Coreografia por Maurice Béjart

16 de novembro (sábado)

Local: Teatro L’Occitane

18h30 – Apresentações Artísticas grupos locais de Balé

19h30 – Apresentação Béjart Ballet Lausanne

Bhakti III – 12 minutos

Duo – 9 minutos

Dibouk – 7 minutos

7 Greek Dances – 38 minutos

Intervalo – 20 minutos

Boléro – 20 minutos

Coreografia por Maurice Béjart

*Programação sujeita a alteração.

Sobre o Instituto Terravista

O Instituto Terravista é uma organização dedicada à promoção da cultura, arte e educação no Brasil. Com uma trajetória marcada por iniciativas de impacto social e cultural, o Instituto tem como missão fomentar o desenvolvimento humano e comunitário através de projetos inovadores e inclusivos. Entre suas realizações destacam-se o renomado Festival Música em Trancoso, que ao longo de uma década celebrou a música erudita e popular brasileira, e agora, a primeira edição do Festival Dança em Trancoso, que promete trazer a magia da dança para um cenário paradisíaco na Bahia. O Instituto Terraviva acredita no poder transformador da arte e da cultura, e trabalha para criar oportunidades que beneficiem tanto artistas quanto a comunidade local, promovendo um ecossistema sustentável e vibrante.