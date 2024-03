Recife Vôlei recebe o Abel Moda Vôlei/Brusque (SC) no segundo jogo das semifinais da B Bet7k feminina

É tudo ou nada para o Recife Vôlei (PE) na segunda partida das semifinais da Superliga B Bet7k feminina. Invicta em casa na competição, a equipe do técnico Adalberto Nóbrega recebe o Abel Moda Vôlei/Brusque (SC) nesta quinta-feira (28/3), às 16h, no Geraldão, na capital pernambucana, com transmissão ao vivo do sportv 2, para tentar igualar a série melhor de três e forçar o terceiro confronto.

Na segunda-feira (25/3), o Recife Vôlei (PE), dono da segunda melhor campanha da fase classificatória, foi superado por 3 sets a 0, em Brusque (SC). Para o próximo desafio, as jogadoras apostam na energia do público pernambucano, que fez barulho nas seis partidas realizadas até agora em seu ginásio.

“O Geraldão é nosso diferencial. Trabalhamos muito na primeira fase para conquistar a segunda colocação e decidirmos em casa. Estamos muito focadas e vamos para cima em busca da vitória”, afirma a levantadora Fabíola, capitã do Recife Vôlei (PE).

A experiência de nomes como Fabíola, vice-campeã mundial em 2010 com a seleção feminina, e da central Nati Martins, que tem passagens por grandes equipes do país, pode ser outro fator importante para reverter a situação.

“O grupo é bem experiente. Fizemos um jogo abaixo do que poderíamos, diferentemente do nosso confronto contra elas na fase classificatória (que terminou com vitória pernambucana por 3 a 1). A confiança é grande, porque estamos invictos em casa e acredito que, com o apoio da torcida, alcançaremos o nosso objetivo. Sabemos que não será fácil, pois o Abel Moda Vôlei/Brusque é uma equipe muito qualificada, mas estudamos para melhorar algumas situações do jogo”, afirmou Adalberto Nóbrega.

A um passo do acesso à elite

Do lado do jovem elenco do Abel Moda Vôlei/Brusque (SC), o técnico Maurício Thomas garante que o foco é total para alcançar o objetivo da classificação para a final e, consequentemente, do retorno à elite do vôlei brasileiro. Os dois finalistas da Superliga B Bet7k feminina conquistam o direito de disputar a Superliga 2024/2025.

“O grupo entrou concentrado no primeiro jogo e aproveitou o fator casa para sair com essa vantagem. Viajamos para Recife cientes de que a série está em aberto. Para nós, é como se estivesse tudo zerado e esperamos um adversário mordido, o que exigirá ainda mais do nosso lado”, disse Maurício Thomas.

A central Leticya, um dos destaques da vitória na primeira partida do playoff, diz que o grupo está unido e preparado para os desafios que terá pela frente, como a torcida contra e o clima.

“Tiramos uma pressão grande com a vitória no início da semana e viemos mais tranquilas para o segundo jogo, mas não vai ser fácil, com a torcida e o calor em Recife. Nosso emocional está controlado e a equipe está bem unida. Todas estão se ajudando a superar qualquer adversidade”, garante Leticya.

Em caso de vitória do Recife Vôlei (PE), a definição da série ficará para a terceira partida, na terça-feira (2/4), às 16h, no Geraldão. Quem avançar enfrenta na decisão o ganhador do confronto entre Mackenzie Cia. Do Terno (MG) e Curitiba Vôlei (PR).

SUPERLIGA B BET7K FEMININA 2024

SEMIFINAIS

PRIMEIRA RODADA

25/3 (SEGUNDA-FEIRA) Abel Moda Vôlei/Brusque (SC) 3 x 0 Recife Vôlei (PE), na Arena Brusque, em Brusque (SC)

25/3 (SEGUNDA-FEIRA) Curitiba Vôlei (PR) 2 x 3 Mackenzie Cia. do Terno (MG), no Círculo Militar do Paraná, em Curitiba (PR)

SEGUNDA RODADA

28/3 (QUINTA-FEIRA) Recife Vôlei (PE) x Abel Moda Vôlei/Brusque (SC), às 16h, no Geraldão, em Recife (PE) – sportv 2

28/3 (QUINTA-FEIRA) Mackenzie Cia. do Terno (MG) x Curitiba Vôlei (PR), às 18h30, no Mackenzie, em Belo Horizonte (MG) – sportv 2

TERCEIRA RODADA (SE NECESSÁRIO)

2/4 (TERÇA-FEIRA) Recife Vôlei (PE) x Abel Moda Vôlei/Brusque (SC), às 16h, no Geraldão, em Recife (PE) – sportv 2

3/4 (QUARTA-FEIRA) Mackenzie Cia. do Terno (MG) x Curitiba Vôlei (PR), às 17h, no Mackenzie, em Belo Horizonte (MG) – sportv 2