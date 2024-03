Recife Vôlei, Abel Moda Vôlei/Brusque e Curitiba Vôlei estão nas semifinais da Superliga B Bet7k feminina

A Superliga B Bet7k feminina 2024 já tem os seus quatro semifinalistas definidos com uma rodada de antecedência. Depois de o Mackenzie Cia. do Terno (MG) garantir uma vaga nos playoffs na primeira colocação geral, foi a vez de Recife Vôlei (PE), Abel Moda Vôlei/Brusque (SC) e Curitiba Vôlei (PR) confirmarem seus lugares na noite de terça-feira (12/3).

Com 30 pontos, o time mineiro já não pode mais ser alcançado na liderança, mas a posição final das outras três equipes do top 4 só será conhecida após a última rodada, que acontece neste sábado (16/3). Nas semifinais, o primeiro colocado enfrenta o quarto, enquanto o segundo encara o terceiro.

Até o momento, o vice-líder da Superliga B Bet7k feminina é o Recife Vôlei (PE), que superou o Irati Vôlei/AVI/Vitaminas Neo Química (PR) por 3 sets a 0 (25/22, 25/20 e 25/20), no ginásio Geraldão, na capital pernambucana, e manteve a invencibilidade diante de sua torcida.

A equipe da levantadora Fabíola chegou aos 23 pontos e quer se manter na posição atual para ter direito ao mando de quadra em um eventual terceiro confronto na série melhor de três das semifinais.

“Conquistamos nosso primeiro objetivo, que era a classificação. Agora é trabalhar ainda mais para fecharmos a primeira fase com uma vitória, permanecermos na segunda colocação e decidirmos dentro deste caldeirão chamado Geraldão o acesso para a Superliga. Eu não tenho a menor dúvida de que vamos colocar o maior público da história da Superliga B Bet7k feminina durante a semifinal. O Recife todo vai empurrar essas jogadoras em busca do acesso”, afirmou Adalberto Nóbrega, treinador do Recife Vôlei (PE), que medirá forças com o ACE/NC Extreme (GO) na última rodada.

A classificação antecipada do Abel Moda Vôlei/Brusque (SC) veio com uma vitória fora de casa sobre o Tijuca Tênis Clube (RJ) por 3 sets a 1 (25/23, 25/22, 24/26 e 25/19), no Rio de Janeiro. O time do técnico Maurício Thomas soma 22 pontos e terá pela frente o líder Mackenzie na 11ª rodada.

“Estar entre os quatro melhores da Superliga B era um dos objetivos do projeto. Sabemos que a missão é muito difícil, mas o time está de parabéns. As jogadoras se entregaram, jogaram muito bem, com garra e levaram o nome da cidade mais uma vez entre os melhores do país. Estou muito orgulhoso de ver o time chegando forte neste momento”, disse Maurício Thomas.

A última vaga na semifinal é do Curitiba Vôlei (PR), que contou com a energia da torcida paranaense para bater o Renasce Sorocaba (SP) por 3 sets a 1 (19/25, 25/22, 25/15 e 25/21), no Círculo Militar do Paraná. Com o resultado, a equipe da campeã olímpica Valeskinha chegou aos 21 pontos e não pode mais ser alcançada pelo ACV/Unoesc/Chapecó (SC), quinto colocado. O desafio na 11ª rodada será contra o Irati Vôlei/AVI/Vitaminas Neo Química (PR), fora de casa.

“Era o nosso último jogo em casa e queríamos muito a vitória para confirmar a classificação, ainda mais contra um adversário direto. Nossa torcida merecia isso. Começamos um pouco desconcentradas, mas no segundo set entrei com a Valeskinha e a Verônica, que são mais experientes, para darem uma acalmada no grupo. Mais um objetivo cumprido e vamos em busca dos próximos”, disse o técnico Pedro Moska.

Os dois finalistas sobem para a divisão principal na temporada 2024/25, e os quatro últimos descem para a Superliga C.

Confira os resultados da 10ª rodada da Superliga B Bet7k feminina

Tijuca Tênis Clube (RJ) 1 x 3 Abel Moda Vôlei/Brusque (SC) (23/25, 22/25, 26/24 e 19/25)

Mackenzie Cia. do Terno (MG) 3 x 0 Ascade (DF) (25-15, 25-17 e 25/15)

Curitiba Vôlei (PR) 3 x 1 Renasce Sorocaba (SP) (19/25, 25/22, 25/15 e 25/21)

AGEE São Carlos (SP) 3 x 2 ACE/NC Extreme (GO) (19/25, 21/25, 25/22, 25/20 e 15/8)

Recife Vôlei (PE) 3 x 0 Irati Vôlei/AVI/Vitaminas Neo Química (PR) (25/22, 25/20 e 25/20)

ACV/Unoesc/Chapecó (SC) 3 x 1 Vôlei Natal Desportivo (RN) (25/17, 25/15 e 25/19)

