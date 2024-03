Recife recebe a segunda etapa do Circuito Brasileiro de vôlei de praia Bet7k 2024

A torcida pernambucana tem compromisso marcado com o vôlei de praia nesta semana. A partir desta quarta-feira (13), Recife recebe a segunda etapa da temporada 2024 do Circuito Brasileiro Bet7k. Nomes consagrados e jovens promessas estarão na disputa pelo título. Serão 106 duplas (60 masculinas e 56 femininas) em ação nas quadras da arena montada na Praia do Pina.

Nesta temporada a competição manteve a divisão em duas partes: Top 16 e Aberto. No Top 16 estão os principais atletas nacionais, no topo do ranking brasileiro. Eles se dividem em quatro grupos com quatro times em cada. A melhor parceria em cada grupo se garante direto nas quartas de final, enquanto os que ficarem em segundo e em terceiro disputam uma fase eliminatória anterior.

No Top 16 em Recife estarão nomes como o campeão olímpico Alison, que joga ao lado de Igor Borges, os campeões Pan-Americanos André e George, e os atuais campeões brasileiros Arthur e Adrielson. No feminino a experiente Talita, que participou de três edições dos Jogos Olímpicos (Pequim 2008, Londres 2012 e Rio 2016), joga ao lado de Taiana, vice-campeã mundial em 2015. Também participam atletas com títulos mundiais nas categorias de base como Vic, Tainá, Vitória e Andressa. A disputa começa na sexta-feira (15.3) e vai até o domingo (17.3). O campeão leva 1600 pontos no ranking da temporada.

Já no Aberto, são oito duplas já na chave principal, classificadas pelo ranking, e outras oito duplas vindas do qualifying. Os vencedores do Aberto garantem vaga no Top16 da próxima etapa do Circuito Brasileiro Bet7k.

Além das disputas nas quadras, o evento também traz experiências para todos os apaixonados pelo vôlei de praia, que poderão adquirir itens exclusivos na Vôlei Shop e ver os ídolos bem de perto no “Pé na Areia”, uma área à beira da quadra com espreguiçadeiras onde o torcedor assistirá as partidas com visão privilegiadas, e serviço de alimentação e bebidas incluídos.

O Canal Vôlei Brasil transmite todos os jogos, e o sportv 2 mostra as disputas de bronze e finais do Top16 no domingo.

Programação dos jogos

13.3 (QUARTA-FEIRA) – Torneio Qualifying do Aberto – 8h às 18h

14.3 (QUINTA-FEIRA) – Fase de grupos e oitavas de final do Aberto – 8h às 17h30

15.3 (SEXTA-FEIRA) – Fase de Grupos Top 16; Quartas de final e semifinais do Aberto – 8h30 às 18h30

16.3 (SÁBADO) – Oitavas e quartas de final Top 16; Finais do Aberto – 8h30 às 13h; Semifinais do Top 16 – 16h às 19h30

17.3 (DOMINGO) – Finais do Top 16 – 9h às 12h30 – Transmissão do sportv 2

O Banco do Brasil é o patrocinador oficial do voleibol brasileiro