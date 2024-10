Reciclus anuncia top 10 dos estados que mais arrecadaram lâmpadas

A Reciclus, entidade gestora da logística reversa de lâmpadas com mercúrio no Brasil, apresenta o ranking dos estados que mais arrecadaram lâmpadas para a destinação ambientalmente correta de 2017 a 2024. Santa Catarina aparece em primeiro lugar no ranking com 11.506,436, seguida pelo Paraná com 11.126,119, e em terceiro lugar o estado de São Paulo, com 9.881,534.

Os números elevados de coleta nos estados do ranking são resultado de fatores como o ano de implementação dos coletores, a quantidade de pontos de coleta disponíveis e as ações locais de conscientização. Quanto mais cedo e estruturados esses processos, maior o volume coletado. No entanto, isso não diminui a importância do trabalho realizado por outros estados, que, independentemente de sua posição no ranking, contribuem significativamente para o sucesso do programa e o avanço da sustentabilidade.

“O cumprimento do Acordo Setorial de Lâmpadas em todos os estados é de grande importância, uma vez que promove avanços significativos na destinação ambientalmente adequada das lâmpadas fluorescentes. Além de assegurar a redução dos impactos ambientais, esse processo amplia o alcance de nossas ações, gerando efeitos positivos nos âmbitos social e econômico”, ressalta Camilla Horizonte, Gerente de Operações e Marketing da Reciclus.

Confira o Ranking:

“A reciclagem de lâmpadas é fundamental para a preservação do meio ambiente e para a economia circular, reintegrando materiais à cadeia produtiva. O programa da Reciclus é crucial na coleta e destinação correta, minimizando impactos ambientais e promovendo a saúde pública. Além disso, a divulgação dos dados de arrecadação pode incentivar os estados a implementarem mais iniciativas de reciclagem e educação ambiental”, complementa Natalia Fochi, Gerente de Sustentabilidade da Reciclus.

Saiba como participar da logística reversa de lâmpadas fluorescentes

Comércios que vendem lâmpadas podem solicitar gratuitamente um coletor da Reciclus — em alguns casos, Prefeituras ou secretarias de Meio Ambiente também são contemplados. A entidade gestora oferece todo o suporte necessário para o transporte, instalação do ponto de entrega e retirada das lâmpadas, mediante solicitação da loja. Os estabelecimentos interessados em tornarem-se pontos de entrega de lâmpadas fluorescentes podem preencher o formulário disponível no site, e a associação avaliará a viabilidade de instalação de acordo com o número de coletores estipulado para a região.

Por ser responsável pela destinação ambientalmente adequada de lâmpadas fluorescentes de uso residencial, a Reciclus realiza esse processo sem nenhum custo para os parceiros. Atualmente, disponibiliza 3,9 mil pontos de entrega em 880 municípios de todos os estados do Brasil. Para encontrar o local de descarte mais próximo, acesse www.reciclus.org.br, clique em “Onde Descartar” e busque pelo seu CEP.

