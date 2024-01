Recicla Cidade lança Projeto de Sustentabilidade no litoral de São Paulo

No dia 24 de janeiro, a partir das 19h, a ONG Espaço Urbano, patrocinada pelo Movimento Plástico Transforma e Rede da Circularidade do Plástico, em parceria com a Prefeitura de Praia Grande, realizará um workshop de inauguração do Projeto Recicla Cidade, nesta localidade.

Na ocasião será feita a apresentação do projeto e a realização de uma atividade sobre as principais necessidades, potencialidades e expectativas destas cidades, a partir da participação de atores sociais influentes da região, com o objetivo de disseminar o conceito de Responsabilidade Compartilhada.

O Projeto visa a sensibilização e capacitação, em educação ambiental, da sociedade envolvida no setor de coleta seletiva de resíduos sólidos, incentivando o aumento da quantidade e qualidade dos materiais recicláveis enviados para a cooperativa de catadores de Praia Grande, em São Paulo.

A iniciativa faz parte do projeto Recicla Cidade, que já esteve presente em 30 municípios no Estado de São Paulo, dentre eles as 12 cidades do Condemat (Consórcio de Desenvolvimento dos Municípios do Alto Tietê), as 7 cidades do Consórcio Intermunicipal Grande ABC, o Guarujá, e agora, está no CONISUD (Consórcio Intermunicipal da Região Sudoeste de São Paulo) e Praia Grande.

Entre os anos de 2019 e 2022, o projeto já recuperou mais de 23.800 toneladas de resíduos recicláveis em mais de 1.500 ações de conscientização. A iniciativa é considerada nacionalmente como um dos melhores projetos socioambientais do Estado de São Paulo, e o segundo melhor projeto de empreendedorismo sustentável do Brasil, reconhecido em 6 premiações por contribuir, de forma sucessiva, com os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável – ODS, da Agenda 2030 das Nações Unidas.

Serviço

Praia Grande: 24 de janeiro; Auditório Jornalista Roberto Marinho – R. José Borges Neto, 50 – Nova Mirim, Praia Grande/SP; a partir das 19h.