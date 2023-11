Recepção do Hospital Municipal de Diadema passa por reforma

Os usuários e funcionários do Hospital Municipal de Diadema (HMD) já notam as adequações pelas quais o serviço está passando e, desde 23 de novembro, a reforma se concentra na recepção, com ampliação do espaço e mudanças que vão melhorar o fluxo de atendimento e de pessoas que chegam ao hospital.

No interior da recepção, o espaço para espera será expandido e terá mais longarinas. Já o guichê para informações e visitas ficará voltado para a área externa, separando a entrada de pacientes e a de visitantes e acompanhantes de pacientes internados.

O setor de triagem continua na recepção e, após a reforma, contará com duas salas de classificação de risco, otimizando a avaliação inicial. Serão construídos três banheiros, sendo um para pessoas com deficiência (PcD). Até então, quem precisasse usar o sanitário deveria adentrar ao espaço de atendimento.

“A readequação da recepção, porta de entrada para o nosso Pronto Socorro e unidades de internação, irá proporcionar aos nossos usuários um ambiente acolhedor e funcional, influenciando positivamente em nossos processos de trabalho e vindo ao encontro com o nosso objetivo de atendimento seguro, qualificado, ágil, assertivo, acolhedor e humanizado”, ressalta a diretora adjunta do HMD, Denise Pelegrin Dias Morais.

Atenção

As melhorias começaram no lado externo e, durante o período de intervenções, o fluxo de atendimento será alterado temporariamente, a cada etapa, para segurança de usuários e funcionários. Por isso, os usuários precisam ficar atentos ao fluxo dentro do prédio.

“As mudanças são significativas no fluxo de atendimento, facilitando tanto para a população como para os profissionais. Até lá, contamos com a compreensão dos pacientes, acompanhantes e visitas porque não podemos interromper o atendimento”, explica o secretário de Saúde, José Antônio da Silva.

As obras irão ampliar o espaço em aproximadamente 15m2, trazendo mais conforto para quem aguarda triagem ou atendimento, e devem ser concluídas em dois meses.

O Hospital Municipal de Diadema passa por melhorias desde março deste ano e a Administração já investiu cerca de R$ 897 mil em revitalizações e reparos. Cerca de 90% da pintura interna da unidade estão concluídos nos 1°, 2°, 3°, 4°, 5° e 8° andares. Esses pavimentos ainda receberam outras intervenções, como conserto em portas e paredes, além de manutenção hidráulica e elétrica. Estão previstas ainda reformas da parte externa do prédio (pintura e alvenaria da fachada) e dos telhados.

Além disso, a gestão também investiu na contratação de novos médicos e profissionais de enfermagem do 40º concurso vigente para aumentar a agilidade no atendimento. Essas medidas visam garantir a qualidade do atendimento à população, que dará um grande salto com a construção do novo Hospital Municipal, melhor e mais moderno.

O HMD também tem uma empresa especializada em segurança 24 horas, para fazer controle de acesso, que gerencia o controle de visitas e altas, faz a gestão da entrada e saída de pacientes em consulta e monitora a troca de acompanhantes nas enfermarias. Também foi instalado sistema de videomonitoramento, com câmeras em locais estratégicos, para proteger o patrimônio público e oferecer mais comodidade e, sobretudo, segurança e tranquilidade àqueles que circulam no local.

Reestruturação da rede de Saúde

Além das melhorias no HMD, a reestruturação da rede municipal contempla melhorias em todas as Unidades Básicas de Saúde, por meio do Programa UBS Nota 10, implantação de três Unidades de Pronto Atendimento (UPAs) e construção de um novo prédio para o Hospital. Até agora, 95% das UBSs já foram revitalizadas e a construção das UPAs Centro e Paineiras tiveram início neste mês. A terceira UPA deve ser instalada na região sul de Diadema.

Com essas ações, a gestão finaliza a reformulação da rede de Urgência, Emergência e Hospitalar e as melhorias na rede de Atenção Básica.