Receita Federal apreende 30 fuzis em Viracopos, SP

A Receita Federal realizou, nesta terça-feira (18), uma significativa apreensão no Aeroporto Internacional de Viracopos, localizado em Campinas, São Paulo. O órgão confiscou um total de 30 fuzis que estavam distribuídos em 14 cargas distintas.

As investigações indicam que os armamentos, provenientes dos Estados Unidos, tinham como destinos os estados de São Paulo, Rio de Janeiro, Santa Catarina e Rio Grande do Sul. Parte das peças das armas foi encontrada camuflada em prensas hidráulicas e outras mercadorias, o que gerou suspeitas sobre a veracidade das declarações de conteúdo das cargas.

A operação foi realizada durante a seleção rotineira de cargas para fiscalização. Segundo informações da Receita Federal, essa vistoria é baseada em um levantamento de dados que sugere a necessidade de uma análise mais detalhada dos itens despachados. A fiscalização tem como objetivo não apenas identificar mercadorias perigosas ou proibidas, mas também prevenir fraudes.

Vale destacar que os armamentos foram enviados via remessa expressa, uma prática ilegal. De acordo com as normas vigentes, a importação de armas deve ser supervisionada pelo Comando do Exército. Em situações específicas, é exigida uma autorização prévia antes do embarque das mercadorias no exterior. Além disso, a importação de armas e suas partes é estritamente proibida quando realizada através de serviços postais ou similares.

A Receita Federal ainda ressalta a importância da colaboração com empresas de courier para aprimorar as fiscalizações sobre esse tipo de postagem.