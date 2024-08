Receita abre consulta ao 4º lote de restituição do IR 2024

A Receita Federal abriu na manhã desta sexta-feira (23) a consulta ao quarto lote de restituição do Imposto de Renda. A consulta está disponível pelo site do Fisco. Para os mais de 5,3 milhões de contribuintes na lista, o crédito será depositado no dia 30 de agosto.

O crédito bancário será feito para 5.347.441 restituições. O valor total de depósitos é de R$ 6.873.633.906,45. Desse total, R$ 469.100.307,42 são para contribuintes que possuem prioridade legal, sendo 15.077 restituições para idosos acima de 80 anos, 84.659 para contribuintes entre 60 e 79 anos, 7.168 para quem tem alguma deficiência física ou mental ou moléstia grave, 27.372 restituições para contribuintes cuja maior fonte de renda seja o magistério.

Também serão pagas 261.019 restituições a contribuintes que não possuem prioridade legal. Estas pessoas receberam prioridade por terem utilizado a declaração pré-preenchida ou optado por receber a restituição via Pix. Foram contempladas ainda 4.904.908 restituições destinadas a contribuintes não prioritários. Por fim, foram incluídas no lote 47.238 restituições de contribuintes priorizados em razão do estado de calamidade decretado no Rio Grande do Sul (RS).

COMO CONSULTAR?

Para consultar a restituição, os contribuintes devem acessar o site da Receita Federal (neste link) e clicar em “Iniciar”. Será necessário informar o CPF e a data de nascimento.

O pagamento da restituição será feito na conta bancária informada na declaração. Caso o crédito não seja efetuado, os valores ficarão disponíveis para resgate por até um ano no Banco do Brasil. O contribuinte pode reagendar o crédito dos valores pelo Portal BB ou pela Central de Relacionamento BB.

Há alternativas se o valor não for resgatado em um ano. Se isto acontecer, o contribuinte pode solicitar a restituição não resgatada através do Portal e-CAC, acessando o menu “Declarações e Demonstrativos” e selecionando “Meu Imposto de Renda”.

CALENDÁRIO DE RESTITUIÇÃO

A Receita Federal já divulgou o calendário de pagamento da restituição do Imposto de Renda 2024:

Primeiro lote: 31 de maio

Segundo lote: 28 de junho

Terceiro lote: 31 de julho

Quarto lote: 30 de agosto

Quinto e último lote: 30 de setembro