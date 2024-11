Recarga para cartão escolar é válida para estudantes e professores até 15/12

A STMU (Secretaria e Transportes e Mobilidade Urbana) e a Guarupass, entidade responsável pela bilhetagem eletrônica em Guarulhos, região metropolitana de São Paulo, informam que seguindo a Portaria nº 11/2011, as recargas e compra de créditos para o Bilhete Único Escolar estarão disponíveis até o próximo dia 15 de dezembro, com recarga máxima de 30 tarifas com desconto.

Após essa data, as recargas só poderão ser realizadas a partir de fevereiro. Para realizar a recarga e a compra de créditos, estudantes e professores podem se dirigir à loja Guarupass, aos terminais de ônibus, às máquinas de autoatendimento, por meio do Guarumobi e no WhatsApp (11) 97208-7001 aos estabelecimentos comerciais parceiros. A lista completa com os endereços está disponível em nosso site.

Além disso, o cartão Passe Livre terá 75 isenções tarifárias, limitadas a seis utilizações diárias, seguindo o Decreto 36.515. No mês de janeiro não haverá disponibilização de cota de isenção.

Para dúvidas e mais esclarecimentos, a Guarupass mantém os seguintes canais de comunicação:

Atendimento por telefone

Ligação gratuita: 0800 – 055 – 9499 (não aceita chamadas por celular)

Chat Guarupass: https://guarupass.com.br/

WhatsApp: (11) 2468-9894

Atendimento presencial

Loja Guarupass: segunda a sexta-feira, das 8h às 16h30 – Rua Silvestre Vasconcelos Calmon, 136 – Vila Pedro Moreira – Guarulhos;

Terminal Pimentas: segunda a sábado, das 6h às 20h; domingos e feriados, das 7h às 13h;

Terminal São João: segunda a sábado, das 6h às 20h; domingos e feriados, das 6h30 às 12h30.

Terminais Cecap, Taboão e Vila Galvão: segunda a sábado, das 7h às 19h, e domingos e feriados, das 7h às 13h.