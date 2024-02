Recadastramento: um a cada três servidores estaduais ativos já concluiu 100% o processo

Vinte dias após a publicação do decreto do Governo de São Paulo nº 68.306, que disciplina a comprovação de vida junto da atualização de dados cadastrais dos servidores ativos por meio do recadastramento anual, 208 mil dos 677 mil funcionários públicos estaduais já fizeram o procedimento por meio do aplicativo SOU.SP.GOV.BR.

Quem não se recadastrar até 17 de março corre o risco de ficar sem os vencimentos em abril, pois não haverá prorrogação do prazo.

De acordo com levantamento inédito da Secretaria de Gestão e Governo Digital (SGGD), 30,7% dos servidores da ativa já realizaram 100% a atualização cadastral digital.

O decreto nº 68.306 prevê a realização de recadastramento digital dos servidores e empregados públicos civis e militares ativos (ainda que afastados ou licenciados) da Administração Direta, Autarquias, inclusive as de regime especial e Fundações do Governo do Estado de São Paulo, para a atualização da base de dados cadastrais estaduais.

Há três maneiras para a atualização dos dados cadastrais: 1- através do app SOU.SP.GOV.BR; 2- por meio do Portal de Recadastramento (https://recad.sp.gov.br); e 3- presencialmente, nas unidades setoriais e subsetoriais de recursos humanos.

Na página citada, ao acessar com a senha do GOV.BR, é possível realizar o recadastramento digital, ou seja, a validação/alteração dos dados cadastrais. A prova de vida deverá ser realizada por meio do aplicativo SOUSP.GOV.BR, o qual permite a realização também o recadastramento.