Rebeldes tomam Damasco e Assad abandona capital

O anúncio da deposição do governo de Bashar al-Assad na Síria por forças rebeldes representa um ponto de inflexão significativo após 24 anos de regime. Em comunicado transmitido por um canal de TV, os rebeldes informaram que suas forças avançaram até Damasco, a capital síria. Fontes da agência Reuters indicam que Assad deixou a cidade antes da chegada dos insurgentes, embora seu destino permaneça incerto. O governo sírio ainda não confirmou oficialmente a saída do presidente, e as autoridades iranianas, aliadas de Assad, negaram que ele tenha abandonado o país.

A ofensiva rebelde começou a ganhar força no final de novembro, com conquistas rápidas em cidades estratégicas como Aleppo e Hama. No último sábado, eles assumiram o controle total de Homs, uma cidade crucial que liga o centro da Síria à capital e abriga uma minoria alauita. Este avanço facilitou o caminho para Damasco, permitindo aos rebeldes não apenas ocupar áreas urbanas, mas também libertar prisioneiros políticos de prisões como Saydnaya.

Relatos de testemunhas descrevem cenas caóticas em Damasco, com moradores ouvindo tiros e explosões, enquanto vídeos mostram pessoas correndo no aeroporto da cidade em busca de segurança. A administração rebelde de Assuntos Militares afirmou que suas forças começaram a entrar na capital sem resistência significativa do exército sírio.

Com a queda potencial do regime de Assad, abre-se um novo capítulo para a Síria. Os líderes rebeldes prometeram uma nova era baseada na justiça e transparência. No entanto, os desafios permanecem, incluindo a reconstrução do país e a estabilização política. Observadores internacionais continuam atentos ao desenrolar dos eventos, à medida que o futuro político da Síria se redefine diante dessa mudança histórica.