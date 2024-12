Rebeldes proclamam derrubada do governo Assad na Síria: instabilidade na região

O paradeiro do presidente sírio Bashar al-Assad permanece incerto, de acordo com informações divulgadas pela agência de notícias Reuters. Até o presente momento, as autoridades sírias não emitiram nenhuma declaração oficial sobre a suposta saída de Assad do país.

No último sábado, a presidência da Síria desmentiu rumores de que Assad teria abandonado Damasco. A confirmação foi reforçada por aliados iranianos, que asseguraram que tanto o presidente quanto seus familiares permanecem na capital ou no território nacional. A presidência destacou que Assad continua a desempenhar suas funções e obrigações constitucionais em Damasco.

Apesar dessas declarações, o paradeiro exato de Assad não está claro. De acordo com relatos da Al Jazeera, ele não foi visto publicamente no país há vários dias.

No mesmo dia, Mohamed al Rahmun, ministro do Interior da Síria, anunciou na televisão estatal que forças de segurança estabeleceram um cordão de proteção “extremamente forte” ao redor de Damasco. Este movimento ocorre após grupos rebeldes declararem avanço em direção à capital.

Em uma movimentação inédita desde 2018, rebeldes conseguiram entrar em Damasco na noite de sábado, conforme relatado pela Associated Press. Segundo um comunicado breve emitido pela administração de Assuntos Militares dos rebeldes por volta das 23h (horário de Brasília), as forças oposicionistas começaram a adentrar a capital sem resistência visível do exército sírio. Na última incursão similar, o exército governamental conseguiu recuperar áreas ao redor da cidade após anos de conflitos e cerco.