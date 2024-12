Rebeca Lindsay e Banda AR15 lançam novo single “Inaceitável”

Atendendo aos pedidos dos fãs e marcando um momento histórico para a música paraense, Harrisson Lemos e Rebeca Lindsay se juntam à banda AR15 em uma colaboração especial. A nova faixa, intitulada “Inaceitável”, promete trazer à tona a emoção e a magia de uma era inesquecível que conquistou gerações. Escute aqui.

Com uma letra profunda e carregada de sentimentos, “Inaceitável” aborda os dilemas de um amor abalado que resiste ao fim. A narrativa envolvente da música explora as emoções intensas de um relacionamento que ainda vive nos corações dos envolvidos, conectando a audiência em uma experiência única.

Este lançamento marca o retorno tão aguardado de Rebeca Lindsay à banda AR15, uma década após sua saída. Agora, em parceria com Harrisson Lemos, a artista entrega uma performance que reflete sua evolução e maturidade ao longo dos anos. A colaboração une passado e presente, celebrando a trajetória de ambos os artistas e o legado da banda AR15.

“Inaceitável” é parte do novo projeto audiovisual “Diamantes” da banda AR15, que reúne grandes nomes da música paraense, como Manu Bahtidão, Billy Brasil, Bruno e Trio, Thiago Costas, Léo Carvalho, entre outros artistas. Gravado em Belém do Pará, o clipe promete emocionar e presentear os fãs com uma experiência visual e musical única.

Essa faixa é mais do que uma música: é uma celebração das histórias que conectam artistas e público, resgatando memórias e proporcionando um novo capítulo inesquecível na música paraense. “Inaceitável” já está disponível no canal de youtube.