Rebeca Andrade se emociona com capacete que reproduz a voz de Ayrton Senna

Escutar as palavras do grande ídolo nacional e mundial do automobilismo, Ayrton Senna, cheias de força e determinação, foi uma experiência inédita e marcante vivida pela ginasta Rebeca Andrade, maior fenômeno do Brasil nas Olimpíadas, com seis medalhas conquistadas. A atleta se emocionou durante a gravação de uma campanha de Guaraná Antarctica em homenagem a Senna. Rebeca foi surpreendida com frases reais ditas pelo piloto, que ela conseguiu ouvir por meio de um capacete com tecnologia de condução óssea, que permite reviver a voz legítima de Senna sem o uso de fones de ouvido ou inteligência artificial.

“É muito especial pra mim. Foi muito legal poder ouvir a voz de um ídolo original brasileiro através desse capacete. Pra mim é uma frase muito forte, não importa de onde você vem, tudo depende mesmo do que a gente faz e do que quer alcançar. Eu espero que um dia eu possa ser para as pessoas o que ele é hoje e vai continuar sendo pra gente, ele é um orgulho”, disse a ginasta.

Veja como foi o momento:

A reação de fãs e atletas brasileiros têm sido capturados por Guaraná Antarctica como parte da campanha da marca que já contou com outros atletas e celebridades, como Caca Bueno e Fátima Bernardes – clique nos nomes para ver como foi.

Público pode viver a experiência

Desenvolvido ao longo de quatro meses por especialistas em tecnologia e neurologia, o capacete pode ser experienciado também pelo público na exposição interativa “Uma Homenagem Guaraná Antarctica – Ayrton Senna”, que fica aberta até o dia 17 de novembro, gratuitamente, aos finais de semana, no Parque Ibirapuera.

Por meio da tecnologia de condução óssea, ao encostar a testa no capacete, as vibrações sonoras viajam pelos ossos do crânio até o ouvido interno, criando uma experiência sensorial única, como se Senna estivesse falando diretamente para quem experimenta.

Para a ação imersiva e realista, Guaraná Antarctica e Senna Brands selecionaram frases inspiradoras do piloto que capturam seu espírito de motivação e superação. A ação tem o objetivo de conectar gerações, que não vivenciaram as corridas de Senna, com o legado do ícone brasileiro das pistas.

Acompanhe mais novidades nas redes de guaranaantarctica

Serviço Exposição ‘Uma homenagem Guaraná Antarctica – Ayrton Senna’:

Período: 19/10 a 17/11

Dias da semana: sábados e domingos

Local: Av. Pedro Álvares Cabral, dentro do Parque Ibirapuera. Acesso para carros pelo portão 3, (estacionamento pago). Acesso mais próximo para pedestres pelos portões 9 e 10.

Horário: 9h às 18h

Valor: gratuito