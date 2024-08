Rebeca Andrade receberá R$ 266 mil pelas duas medalhas já conquistadas em Paris

Rebeca Andrade, 25, é a brasileira com o maior número de medalhas na história das Olimpíadas. Com a prata no individual geral e bronze por equipe, ela agora soma quatro no total (foi ouro no salto e prata no individual geral em Tóquio 2020) e lidera o ranking da premiação do Comitê Olímpico Brasileiro (COB) para atletas com R$ 266 mil. A ginasta ainda pode aumentar esse valor, já que vai estar nas finais de três provas por aparelho: salto, trave e solo.

Um pouco antes do inícios dos Jogos Olímpicos, o COB anunciou os valores das premiações aos atletas. Na modalidade individual, o atleta irá ganhar R$ 350 mil pelo ouro, R$ 210 mil pela prata e R$ 140 mil para medalha de bronze.

Nos esportes em equipe, de dois a seis integrantes, os valores são de: R$ 700 mil para ouro, R$ 420 mil para prata e R$ 280 mil para bronze divididos pelos atletas. Já nas modalidades em grupos de mais de sete pessoas: R$ 1,5 milhão ouro, R$ 630 mil prata e R$ 420 mil para bronze.

Pela medalha de prata que ganhou nesta quinta-feira (1), Rebeca Andrade irá receber $ 210 mil e ainda já assegurou R$ 56 mil pelo bronze conquistada na modalidade em grupo com Jade Barbosa, Flavia Saraiva, Julia Soares e Lorrane Oliveira.