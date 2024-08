Rebeca Andrade recebe parabéns de Viola Davis e com direito a declaração: ‘Eu te amo’

Rebeca Andrade, 25, prestou uma homenagem ao seu técnico, Francisco Porath Neto, nesta quinta-feira (1) logo após a conquista da medalha de prata no individual geral das Olimpíadas 2024. A ginasta agradeceu o apoio e os ensinamentos que teve com profissional e se declarou: “Eu te amo! Obrigada por fazer acontecer mais uma vez! O melhor treinador do mundo!”.

A publicação recebeu muitos comentários de fãs famosos de Rebeca como Ivete Sangalo, Angélica, Ludmilla, Selton Mello, entre outros.Uma das mensagens que chamou bastante atenção foi da atriz americana Viola Davis. A intérprete dos filmes “A Mulher Rei” (2022), “As Viúvas” (2018) e “A Luta Por Um Ideal”(2012) até se arriscou na língua portuguesa. “Eu te amo, Rebeca!! Congratulations [‘parabéns’, em português]”.

Rebeca logo respondeu: “Eu te amo, obrigada!”. Viola Davis também fez questão de parabenizar as outras medalhistas Simone Biles, que ganhou a ouro, e Sunisa Lee, a dona do bronze. As duas são americanas.

A prata no individual geral em Paris-2024 faz de Rebeca, a mulher brasileira com mais medalhas em Jogos Olímpicos. Ela chegou ao seu quarto pódio olímpico e ultrapassou Hélia de Souza, a Fofão, do vôlei (um ouro e dois bronzes), e Mayra Aguiar, do judô (três bronzes).