Rebeca Andrade ganha mais de 7 milhões de seguidores durante as Olimpíadas

Rebeca Andrade conquistou com quatro medalhas (um ouro, duas pratas e um bronze) nas Olimpíadas 2024. Além de se tornar a maior medalhista brasileira (também foi ouro e prata em Tóquio), a ginasta virou a segunda mais seguida no Instagram entre as atletas do Brasil nos Jogos de Paris. Ela ganhou mais de 7 milhões de seguidores e só perde para o surfista Gabriel Medina, que tem 13,8 milhões de fãs na única rede social nesta terça-feira (8).

Antes de a competição começar oficialmente, Rebeca era a quinta atleta mais seguida, atrás de Gabriel Medina, Paulo André, Rayssa Leal e Marta. Quem também ganhou milhões de seguidores no Instagram foi Flávia Saraiva. Ela saltou de 1,1 milhão para 4,5 milhões.

A skatista Rayssa Leal subiu de 6,4 milhões de seguidores para 9 milhões durante os Jogos. Outra atleta que conquistou o lugar mais alto do pódio foi a judoca Beatriz Souza, que deu um ippon nos adversários da lista. Ela saiu dos 13 mil seguidores para 3,2 milhões e ficou com a quinta posição.

A jogadora Marta manteve os 2,8 milhões de seguidores e perdeu duas posições no ranking. Agora figura em sétimo lugar.

Veja o ranking:

1° Gabriel Medina (surfe): 13,8 milhões de seguidores

2° Rebeca Andrade (ginástica): 10 milhões de seguidores

3° Rayssa Leal (skate): 9 milhões de seguidores

4° Paulo André (atletismo): 7,6 milhões de seguidores

5° Flávia Saraiva (ginástica): 4,5 milhões de seguidores

6º Beatriz Souza (judô) : 3,2 milhões de seguidores

7º Marta (futebol): 2,8 milhões de seguidores

8º Júlia Soares (ginasta): 2,5 milhões