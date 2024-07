Rebeca Andrade entra no top 10 de medalhistas do Brasil em Olimpíadas

A ginasta Rebeca Andrade, 25, entrou no top 10 dos principais medalhistas do Brasil em Olimpíadas.

Com o bronze da equipe de ginástica artística, Rebeca passa a ter três pódios. Em Tóquio-2020, ela ganhou um ouro, no salto, e uma prata, no individual geral.

A paulista de Guarulhos figura agora como a oitava medalhista brasileira de maior sucesso, empatada com Emanuel e com Ricardo, ambos do vôlei de praia, que também acumulam em Jogos Olímpicos um ouro, uma prata e um bronze.

Rebeca é a 12ª brasileira a ostentar três pódios olímpicos. Estão nessa lista, entre outros, o nadador Cesar Cielo, a judoca Mayra Aguiar e Bruninho, o cavaleiro Rodrigo Pessoa e Bruninho, Giba e Fofão, do vôlei.

Na quantidade de medalhas, a ginasta só fica atrás dos velejadores Robert Scheidt e Torben Grael (cinco cada um) e do canoísta Isaquias Queiroz, do nadador Gustavo Borges e do jogador de vôlei Serginho, o Escadinha (quatro cada um).

Rebeca terá em Paris a chance de ampliar sua coleção de láureas olímpicas, já que ainda compete em finais individuais (geral, salto, solo e trave).

MAIORES MEDALHISTAS DO BRASIL EM OLIMPÍADAS

Robert Scheidt, vela (5) – 2 ouros, 2 pratas, 1 bronze

Torben Grael, vela (5) – 2 ouros, 1 prata, 2 bronzes

Serginho, vôlei (4) – 2 ouros, 2 pratas

Isaquias Queiroz, canoagem velocidade (4) – 1 ouro, 2 pratas, 1 bronze

Gustavo Borges, natação (4) – 2 pratas, 2 bronzes

Marcelo Ferreira, vela (3) – 2 ouros, 1 bronze

Bruninho, Giba, Dante e Rodrigão, vôlei (3) – 2 ouros, 1 prata

Rebeca Andrade, ginástica artística, e Emanuel e Ricardo, vôlei de praia (3) – 1 ouro, 1 prata, 1 bronze

Cesar Cielo, natação, Rodrigo Pessoa, hipismo, e Fofão, vôlei (3) – 1 ouro, 2 bronzes

Mayra Aguiar, judô (3) – 3 bronzes