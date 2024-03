Rebeca Andrade e Lucão agora são patrocinados pela Hemmer

A ginasta Rebeca Andrade e o central da seleção brasileira de vôlei, Lucão, agora são patrocinados pela Hemmer, também patrocinadora do Comitê Olímpico do Brasil (COB). A marca de alimentos blumenauense, adquirida em 2022 pela multinacional Kraft Heinz, terá protagonismo na operação, que consiste em um dos maiores patrocínios da história da companhia no país. A movimentação tem o intuito de fomentar o esporte como agente transformador e com grande poder de inclusão social.

“Para nós, é um privilégio anunciar que a Rebeca e o Lucão são os nossos atletas apadrinhados. Estamos muito felizes em recebê-los na família Hemmer. A Rebeca representa a potência da diversidade e representatividade, e o Lucão a tradição, família e comprometimento. Todos ingredientes essenciais para conquistarmos as nossas ambições com a marca Hemmer, que hoje é o motor de crescimento da Kraft Heinz no Brasil.”, comenta Luana Sá, Gerente de Marketing da Hemmer.

Com a escolha, a marca pretende fomentar jovens atletas ao mesmo tempo que enaltece a tradição do esporte. A ginasta de apenas 24 anos foi campeã olímpica de 2021 no salto, bicampeã mundial no salto (2023-2021) e campeã mundial individual geral (2022). Já Lucão, o central da seleção brasileira de vôlei de 37 anos, foi medalhista nas Olimpíadas de Londres, em 2012, e na do Rio, em 2016, e é um dos nomes de maior tradição no esporte olímpico brasileiro.

“Não é de hoje que a Hemmer faz parte da minha vida, mas agora sou oficialmente parte da família Hemmer! Não vejo a hora de representar esta marca incrível e compartilhar os valores que nos unem: comprometimento, tradição e sabor inigualável”, comemora Lucão.

Rebeca também está confiante com a aliança e parceria com a marca: “Eu sou apaixonada por esporte e ser escolhida por uma marca com tanta tradição, que confia na minha trajetória e quer fomentar o esporte como um todo, é um grande presente. Tenho certeza que juntos vamos celebrar conquistas, mostrando ao mundo o verdadeiro sabor da vitória!”, celebrou a atleta.

A parceria entre Kraft Heinz e COB é válida, inicialmente, até o final de 2028, tendo início nos Jogos Pan Americanos de Santiago, no Chile, e se estendendo até os Jogos Olímpicos de Los Angeles 2028.