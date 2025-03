Rebeca Andrade é indicada ao Laureus, o Oscar do Esporte; veja a lista

Maior medalhista olímpica da história do Brasil, a ginasta Rebeca Andrade foi indicada para a categoria Retorno do Ano no prêmio Laureus World Sports Awards, o “Oscar do Esporte”. A cerimônia da 25ª edição do evento será realizada em Madri, na Espanha, no dia 21 de abril.

A categoria Retorno do Ano contempla atletas que superaram obstáculos para competir e alcançaram resultados expressivos. Rebeca, ao longo da carreira, e antes dos pódios olímpicos em Tóquio e Paris, lutou para se recuperar de três lesões no ligamento cruzado anterior (LCA) no joelho direito.

“Eu passei por oito cirurgias, três delas no ligamento cruzado anterior. Longos processos de recuperação, incertezas, angústia… Mas foi o apoio, a confiança e o carinho da minha família, da minha equipe e das meninas que me mantiveram em frente. Eu não desisti e hoje tenho seis medalhas olímpicas”, continuou.

Nadia Comaneci, lenda da ginástica e membro da Academia Laureus, fez elogios à brasileira. “A Rebeca é uma inspiração, não apenas para a comunidade da ginástica e para os jovens que estão crescendo no Brasil, mas também para os fãs de esportes ao redor do mundo. Lesões fazem parte do esporte de elite, mas voltar de três lesões no LCA para conquistar múltiplas medalhas olímpicas é algo realmente incrível. Rebeca é maravilhosa, estou muito feliz pelo que ela conquistou no esporte e estou animada para ver o que ela poderá alcançar em Los Angeles”.

A ginasta brasileira conquistou quatro medalhas nos Jogos Olímpicos de Paris, no ano passado. Na capital francesa, ela levou pratas no salto e no individual geral, bronze por equipes e ouro no solo —premiação que rendeu a icônica imagem de Simone Biles e Jordan Chiles a reverenciando no pódio. Juntaram-se às duas medalhas de Tóquio, somando seis olímpicas.

Além de Rebeca Andrade, também foram indicados ao Retorno do Ano no Laureus:

Caeleb Dressel, nadador dos Estados Unidos que passou oito meses fora da piscina para priorizar sua saúde mental antes de conquistar duas medalhas de ouro e uma de prata nas provas de revezamento em Paris

Lara Gut-Behrami, esquiadora alpina suíça que venceu seu segundo título da Copa do Mundo oito anos após o primeiro

Marc Márquez, motociclista espanhol cuja vitória no Grande Prêmio de Aragão pôs fim a uma seca de vitórias de 1.000 dias após uma lesão no braço em 2020, que exigiu quatro operações e o levou a cogitar a aposentadoria

Rishabh Pant, jogador de críquete indiano que voltou a jogar pela seleção da Índia 629 dias após um acidente de carro quase fatal

Ariarne Titmus, nadadora australiana que se tornou a primeira mulher em quase um século a defender o título olímpico dos 400m após uma cirurgia bem-sucedida para a remoção de um tumor no ovário.

SIMONE BILES

A norte-americana Simone Biles, grande adversária de Rebeca na ginástica, foi indicada ao prêmio Laureus de Atleta Feminina do Ano. Ao lado dela, estão Aitana Bonmatí, jogadora de futebol espanhola e atual detentora do prêmio, e a tenista Aryna Sabalenka, que venceu o Aberto da Austrália e o US Open.

Na lista tem também três atletas que brilharam na pista nas Olimpíadas de Paris-2024: Faith Kipyegon, que se tornou a única campeã olímpica tricampeã dos 1.500 metros, Sydney McLaughlin-Levrone, que quebrou o recorde mundial e conquistou o ouro nos 400 metros com barreiras e, em seguida, ouro no revezamento 4 x 400 metros, e a Sifan Hassan, que conquistou o bronze tanto nos 5.000 quanto nos 10.000 metros, além do ouro na maratona.

Dentre os postulantes ao prêmio de Atleta Masculino do Ano estão nadador Léon Marchand, que conquistou quatro medalhas de ouro em Paris, o campeão olímpico do salto com vara Mondo Duplantis, o tenista e campeão do Aberto da França e de Wimbledon Carlos Alcaraz, o campeão mundial de Fórmula 1 Max Verstappen e o ciclista esloveno Tadej Pogacar, que venceu 25 corridas em 2024.

Lista completa dos Indicados no Laureus:

ATLETA MASCULINO

Carlos Alcaraz (Espanha): Tênis

Mondo Duplantis (Suécia): Atletismo

Léon Marchand (França): Natação

Tadej Pogacar (Eslovênia): Ciclismo

Max Verstappen (Países Baixos): Automobilismo

ATLETA FEMININA

Simone Biles (EUA): Ginástica

Aitana Bonmatí (Espanha): Futebol

Sifan Hassan (Países Baixos): Atletismo

Faith Kipyegon (Quênia): Atletismo

Sydney McLaughlin-Levrone (EUA): Atletismo

Aryna Sabalenka (Belarus): Tênis

EQUIPE DO ANO

Equipe feminina do Barcelona (Espanha): Futebol

Boston Celtics (EUA): Basquete

Equipe McLaren de Fórmula 1 (Reino Unido): Automobilismo

Real Madrid (Espanha): Futebol

Seleção masculina (Espanha): Futebol

Seleção masculina (EUA): Basquete

REVELAÇÃO DO ANO

Julien Alfred (Santa Lúcia): Atletismo

Bayer Leverkusen (Alemanha): Futebol

Summer McIntosh (Canadá): Natação

Letsile Tebogo (Botsuana): Atletismo

Victor Wembanyama (França): Basquete

Lamine Yamal (Espanha): Futebol

RETORNO DO ANO

Rebeca Andrade (Brasil): Ginástica

Caeleb Dressel (EUA): Natação

Lara Gut-Behrami (Suíça): Esqui alpino

Marc Márquez (Espanha): Motociclismo

Rishabh Pant (Índia): Críquete

Ariarne Titmus (Austrália): Natação

Atleta de Ação

Yuto Horigome (Japão): Skate

Chloe Kim (EUA): Snowboard

Caroline Marks (EUA): Surfe

Aleksandra Miroslaw (Polônia): Escalada esportiva

Tom Pidcock (Reino Unido): Ciclismo mountain bike

Arisa Trew (Austrália) Skate

Melhor Paratleta do Ano

Catherine Debrunner (Suíça): Atletismo paralímpico

Teresa Perales (Espanha): Natação paralímpica

Tokito Oda (Japão): Tênis em cadeira de rodas

Matt Stutzman (EUA): Tiro com arco paralímpico

Jiang Yuyan (China): Natação paralímpica

Qu Zimo (China): Badminton em cadeira de dodas

Esporte para o Bem

Programas indicados por um painel de seleção especializado; a Laureus Academy escolhe o vencedor

Kick4life (Lesoto) Futebol x Equidade de Gênero – usa o futebol para alcançar crianças e jovens em risco

Figure Skating in Harlem (EUA) Patinação Artística x Equidade Racial – ajuda meninas a transformarem suas vidas através da patinação artística

Kind Surf (Espanha) Surfe x Inclusão – usa a terapia do surfe para apoiar jovens em risco de exclusão social devido a deficiências intelectuais

Liberi Nantes (Itália) Futebol x Inclusão Social – oferece uma ampla gama de atividades esportivas para refugiados e solicitantes de asilo político

Paris Basket 18 (França) Basquete x Equidade de Gênero – foca no desenvolvimento do esporte feminino e também promove a integração social

Street League (Reino Unido) Multi-esportes x Empregabilidade – usa o poder do esporte para ajudar jovens de 14 a 30 anos a se prepararem para oportunidades de emprego e treinamento