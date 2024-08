Rebeca Andrade é homenageada por comandante em voo e aplaudida por passageiros

Difícil não se emocionar com a cena. A ginasta Rebeca Andrade foi saudada e aplaudida por todos os passageiros de um voo para São Paulo, e o vídeo tem viralizado nas redes sociais.

A maior medalhista do Brasil em Olimpíadas teve seu nome citado pelo comandante e recebeu o carinho de quem estava a bordo do avião. Rebeca veio participar na manhã desta terça-feira (13) do programa Mais Você (Globo), com Ana Maria Braga.

“Como brasileiros, estamos muito orgulhosos de ter a bordo a maior medalhista olímpica da história do Brasil. Que você, Rebeca, continue enchendo a gente de orgulho. Parabéns, Rebeca Andrade!”, disse o comandante (veja abaixo).

Feliz, ela agradeceu a todos e aproveitou para também filmar o momento. A atleta recebeu em Paris sua sexta medalha olímpica. Campeã no solo, que fechou a programação da ginástica artística nos Jogos, ela se isolou como a pessoa do Brasil que mais vezes subiu ao pódio do megaevento esportivo.