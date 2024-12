Rebeca Andrade e Caio Bonfim brilham no Prêmio Brasil Olímpico 2024

Na noite desta quarta-feira (11), o Rio de Janeiro sediou a cerimônia de entrega do Prêmio Brasil Olímpico, onde a ginasta Rebeca Andrade e o marchador Caio Bonfim foram agraciados com o título de Melhores do Ano, uma distinção que reconhece os atletas mais destacados da temporada em diversas modalidades.

Rebeca Andrade, que se destacou ao longo de 2024, competiu pelo prêmio contra Ana Sátila, representante da canoagem, e Beatriz Souza, do judô. Em uma performance histórica nos Jogos Olímpicos de Paris, a ginasta se tornou a maior medalhista olímpica do Brasil, acumulando um total de seis medalhas. Embora não tenha comparecido fisicamente à cerimônia, Rebeca enviou uma mensagem em vídeo agradecendo pela honraria: “Gostaria de deixar um beijo e um agradecimento muito especial por este prêmio. Meu quarto prêmio de melhor do ano”.

No segmento masculino, Caio Bonfim superou concorrentes como Edival Pontes (taekwondo) e Isaquias Queiroz (canoagem) para conquistar seu prêmio. O atleta expressou sua alegria ao afirmar: “Acho que sou o primeiro atleta olímpico a ganhar a sua medalha olímpica apenas na quarta edição. Mas nesta quarta Olimpíada aprendi uma lição: acredite nos seus sonhos”. Caio fez história ao conquistar a primeira medalha de prata do Brasil na marcha atlética durante os Jogos em Paris.

A cerimônia também prestou homenagem ao técnico José Roberto Guimarães, que recebeu o Troféu Adhemar Ferreira da Silva, uma condecoração destinada a personalidades que representam valores fundamentais no esporte. Em sua fala, Zé Roberto destacou: “É um enorme prazer estar aqui recebendo essa honraria. O Adhemar Ferreira da Silva é um dos maiores ícones do nosso esporte, trouxe valores muito importantes”.

Adicionalmente, foram anunciados os vencedores dos prêmios escolhidos por votação popular. O troféu de Atleta Revelação foi concedido a Gustavo Bala Loka Oliveira, pioneiro na representação do Brasil no BXM Park Freestyle nas Olimpíadas, onde obteve uma notável sexta colocação. A canoísta Ana Sátila foi laureada com o Prêmio Inspire por sua perseverança ao participar de 12 provas em três categorias durante os Jogos de Paris, alcançando posições notáveis em cada uma delas. O prêmio de Atleta da Torcida foi atribuído novamente a Caio Bonfim.

A cerimônia também destacou os técnicos que desempenham papéis cruciais na formação dos atletas brasileiros. Sarah Menezes foi reconhecida como Melhor Treinadora Individual no judô, enquanto Francisco Porath foi premiado como Melhor Treinador Individual na ginástica artística. Arthur Elias recebeu o troféu de Melhor Treinador de Modalidade Coletiva pela sua atuação à frente da seleção brasileira feminina de futebol.

Por fim, o evento celebrou as conquistas das equipes brasileiras com prêmios especiais. A equipe mista de judô foi reconhecida como Melhor Evento Misto por conquistar a primeira medalha olímpica do Brasil nesta categoria em Paris. A seleção brasileira feminina de futebol também teve seu desempenho celebrado ao receber o troféu de Equipe do Ano após conquistar a medalha de prata nos Jogos Olímpicos de 2024.