Rebeca Andrade arrasa em look tangerina de marca brasileira para o Rio Open

A ginasta Rebeca Andrade, estrela da cerimônia de abertura do Rio Open, escolheu um look impactante para entrar em quadra! A maior medalhista olímpica brasileira entrou na Quadra Guga Kuerten, no Jockey Club Brasileiro, carregando o troféu que será entregue ao campeão, e optou por um macaquinho na cor tangerina de uma marca brasileira.

Avaliada em quase R$ 1.600,00, a peça, da grife carioca Agilità, é feita em tecido crepe, ajustada ao corpo, com decote alto, sem mangas e com modelo short saia. Para completar o look, Rebeca finalizou a produção com um par de tênis brancos com sola de plataforma da grife Adidas, com detalhes em metálicos em rosé na lateral.

Ao lado do tenista João Fonseca, a ginasta e ícone fashion apostou em uma maquiagem e destacasse as recentes madeixas ruivas.