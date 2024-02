Reality, medalhas e mais: quem é nadador que topa se dopar para bater Cielo

James Magnussen ganhou o noticiário internacional neste sábado (10) por um fato curioso: ele diz que aceitará US$ 1 milhão (cerca de R$ 5 milhões) para participar dos Enhanced Games, evento que recebe atletas que se dopam. O australiano quer quebrar o recorde de César Cielo nos 50m livre —o nadador brasileiro alcançou o feito em 2009, com tempo de 20,91 segundos.

QUEM É MAGNUSSEN?

Nasceu na Austrália e se destacou ainda cedo na natação: já com 20 anos, ainda pouco conhecido, ele faturou o ouro nos 100m livre do Mundial de Esportes Aquáticos de 2011.

No ano seguinte, conquistou a prata nas Olimpíadas de Londres também nos 100m, além de participar da equipe de seu país que ficou com o bronze nos 4x100m medley no mesmo evento.

Nos Jogos do Rio-2016, garantiu outra medalha: desta vez, Magnussen cravou o bronze nos 4x100m livre.

Aposentou-se da natação profissional em 2019, ainda com 28 anos, mas se manteve praticando a modalidade em eventos amadores.

Nos últimos anos, voltou aos holofotes ao participar do “Dancing With The Stars” (“Dançando com as Estrelas”) da Austrália, reality similar à “Dança dos Famosos” produzido pela TV Globo.

É praticante de outros esportes, como basquete e halterofilismo —frequentemente, posta fotos praticando exercícios. Também tornou-se dono da Tribe, uma academia australiana.

Nos últimos dias, falou sobre a possibilidade de se dopar para participar do Enhanced Games, que ainda não tem data para acontecer.

“Me mantive em boa forma desde a aposentadoria. Quero abordar isso da maneira certa e tomar os suplementos certos. Não sei muito sobre esse mundo, então quero estudar, mas faria isso. Gostaria de documentar isso em vídeo e mostrar como isso pode ser feito de forma segura e adequada, para criar um atleta que nunca vimos antes”, disse Magnussen.