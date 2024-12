Real Madrid vence Getafe, mas ausência de Endrick levanta dúvidas

O Real Madrid garantiu uma vitória convincente sobre o Getafe, ao triunfar por 2 a 0 no último domingo (1º). Contudo, um fato chamou atenção: mais uma vez, o jovem atacante Endrick, ex-Palmeiras, não foi acionado pelo técnico Carlo Ancelotti durante a partida.

A ausência do jogador brasileiro e a escassez de oportunidades em campo nos últimos jogos geraram questionamentos à Ancelotti. O treinador italiano justificou a decisão de manter Endrick fora da equipe titular. “Endrick precisa continuar trabalhando duro. Não foi utilizado porque Mbappé estava desempenhando um papel crucial e os outros jogadores também estavam correspondendo bem. Ele deve estar pronto para o próximo compromisso”, afirmou Ancelotti.

Kylian Mbappé, que contribuiu significativamente para o resultado com um dos gols da vitória, recebeu elogios do comandante do Real Madrid. Apesar de sua atuação destacada, o francês não cobrou o pênalti concedido durante o jogo. Ancelotti esclareceu a situação, explicando: “Mbappé esteve muito participativo e marcou um gol importante para que mantivéssemos o controle até o final. É isso que esperamos dele. Quando Vinícius está em campo, ele e Mbappé decidem quem cobra os pênaltis. Sem Vinícius, a escolha fica entre Bellingham e Mbappé, e eles optaram por Jude.”

Assim, enquanto o Real Madrid continua sua campanha vitoriosa, as atenções se voltam para as futuras oportunidades de Endrick demonstrar seu potencial na equipe principal.