Real Madrid sobe tom contra LaLiga por falta de descanso e ameaça ir à Fifa

O Real Madrid, um dos clubes mais icônicos do futebol mundial, manifestou sua insatisfação com a atual programação de jogos da LaLiga. Em uma declaração veiculada durante a transmissão oficial da equipe no último sábado (15), o clube expressou preocupação com a falta de um intervalo adequado entre as partidas, especialmente entre o duelo da Champions League contra o Atlético de Madrid e o confronto subsequente na LaLiga contra o Villarreal.

No comunicado, lido pelos comentaristas da RMTV, o Real Madrid afirmou categoricamente que “nunca mais jogará uma partida sem um intervalo mínimo de 72 horas”. Essa posição ressalta a importância que o clube atribui à saúde e ao bem-estar de seus atletas, além de indicar uma crescente frustração com a gestão da LaLiga.

O clube espanhol não hesitou em criticar a administração liderada por Javier Tebas, afirmando que a solicitação de adiamento da partida para garantir um tempo de descanso adequado foi rejeitada pela liga. “O Real Madrid não tolerará mais abusos por parte da LaLiga em relação à saúde de seus jogadores”, alertou a nota oficial.

Além disso, o Real Madrid deixou claro que, caso situações semelhantes voltem a ocorrer, buscará apoio na FIFA para proteger os direitos e a saúde de seus jogadores. Esta declaração reflete um posicionamento firme do clube diante de questões que envolvem não apenas seu calendário esportivo, mas também o bem-estar físico dos atletas envolvidos.