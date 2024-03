Real Madrid presta queixas após novos insultos racista contra Vini Jr no Campeonato Espanhol

O Real Madrid informou em nota oficial nesta segunda-feira que prestou queixa no Comitê de Disciplina da Federação Espahola de Futebol contra a negligência do árbitro do jogo contra o Osasuna após novo episódio de insultos racistas direcionado ao atacante Vinicius Jr pela 29ª rodada do Campeonato Espanhol.

O jogo aconteceu sábado no estádio El Sadar, na cidade de Pamplona, e a torcida do Osasuna xingou o atacante brasileiro. Líder do Campeonato Espanhol, o Real Madrid venceu por 4 a 2, e Vinicius Jr. colaborou com dois gols. O clube afirma que o árbitro Juan Martínez Munuera foi negligente no relatório da partida.

“O árbitro omitiu voluntária e deliberadamente os insultos e gritos humilhantes repetidamente dirigidos ao nosso jogador Vinicius Junior, apesar de ter sido avisado insistentemente pelos nossos jogadores no mesmo momento em que ocorriam”, afirma a nota do clube.

O Real Madrid também solicitou que a Comissão Estadual contra a Violência, o Racismo, a Xenofobia e a Intolerância no Esporte identifique e puna os envolvidos. O clube informa ainda que ampliou a denúncia que apresentada na sexta-feira à Procuradoria-Geral do Estado contra crimes de ódio e discriminação, na qual relata insultos racistas e de ódio nas imediações do estádio Olímpico de Montjuic no ano passado e do estádio Metropolitano, em um jogo que o Real nem estava envolvido, solicitando que se identifique os autores.

“O Real Madrid condena mais uma vez estes violentos ataques de racismo, discriminação e ódio e exige que sejam tomadas as medidas necessárias, de uma vez por todas, para erradicar a violência que o nosso jogador Vinicius Junior tem sofrido”, finaliza o clube em seu comunicado.