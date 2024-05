Real Madrid faz história e termina temporada da LALIGA invicto em casa

Com o Santiago Bernabéu recém reformado, o Real Madrid fez questão de desfrutar todas as tecnologias a seu favor. Sob o teto de última geração do clube e o placar de vídeo 360º, a equipe de Carlo Ancelotti ficou invicta durante toda a temporada de jogos em casa.

O empate em 0-0 com o Real Betis na 38ª rodada da LALIGA EA SPORTS pode não parecer grande coisa, mas esse resultado confirmou que o Real Madrid completou uma temporada invicta em casa durante todas as competições. Recorde no qual o clube não conseguia desde 1996/97.

Naquela época, Fabio Capello era o treinador dos Blancos em uma temporada peculiar, visto que a equipe da capital não participou de competições europeias. O italiano fez o time voltar a vencer e eles terminaram em primeiro na tabela da LALIGA EA SPORTS, enquanto a campanha na Copa do Rei durou até as oitavas de final. Isso fez com que a equipe de 1996/97 do Real Madrid atingisse um recorde de 24 jogos em casa, com 19 vitórias e cinco empates.

Depois daquela temporada, o clube sempre perdeu pelo menos um jogo em Chamartín. Em duas campanhas, porém, eles chegaram muito perto de permanecer invictos em casa: nas temporadas 2001/02 e 2012/13. Em cada uma dessas, o Real Madrid perdeu apenas um jogo no Bernabéu durante toda a temporada e em ambas as ocasiões foi uma final da Copa do Rei. A primeira foi posteriormente apelidada de Centenariazo, quando o time perdeu por 2-1 em seu próprio estádio contra o Deportivo de La Coruña no centenário do clube da capital. A segunda foi outra difícil de engolir para os Madridistas, pois foram derrotados por 2-1 na prorrogação pelos rivais Atlético de Madrid, sendo essa a primeira derrota no derby desde 1999.

Agora, em 2023/24, o Real Madrid conquistou novamente uma campanha invicta em casa, a primeira do século XXI. Eles jogaram 25 partidas no Bernabéu até agora em 2023/24, vencendo 20 e empatando cinco. Mais do que os resultados impressionantes, a equipe de Ancelotti foi verdadeiramente empolgante diante de seus próprios torcedores, marcando um total de 62 gols, com uma média de 2,48 por jogo.

Eles esperam retornar ao Bernabéu para comemorar uma possível vitória na Liga dos Campeões com seus fãs em seu estádio. Mas, não importa o que aconteça contra o Borussia Dortmund em Wembley, esta equipe do Real Madrid entrará para a história como o primeiro time invicto em casa desde 1996/97.