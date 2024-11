Real Madrid enfrenta Liverpool em duelo eletrizante pela Champions League

Nesta quarta-feira, 27, Real Madrid e Liverpool se enfrentam em Anfield, em partida válida pela quinta rodada da Liga dos Campeões. O confronto é um clássico do futebol europeu e promete emoções intensas.

O Liverpool chega ao duelo com uma campanha impecável até o momento, liderando a tabela de 32 equipes com 100% de aproveitamento nas quatro rodadas iniciais, acumulando 12 pontos. Já o Real Madrid, ocupando a 18ª posição com duas vitórias e duas derrotas, soma 6 pontos e busca ascender na classificação para assegurar uma vaga direta nas oitavas de final, posicionando-se entre os oito melhores.

Os merengues enfrentarão os ingleses sem Vinícius Júnior, que está afastado devido a uma lesão no bíceps femoral da perna esquerda. A ausência do atacante brasileiro proporciona a oportunidade para Kylian Mbappé atuar pela ponta esquerda, sua posição preferida. Além de Vinícius, o Real Madrid não contará com Dani Carvajal, fora pelo restante da temporada após ruptura de ligamento no joelho, além de David Alaba, Aurélien Tchouaméni, Éder Militão e Rodrygo.

No lado dos “Reds”, apesar do desempenho superior tanto na Premier League quanto na Champions League, o clube enfrenta turbulências internas. Mohamed Salah, estrela do time, encontra-se em fim de contrato e ainda não renovou seu vínculo com o clube inglês. Em recente declaração à NBC após uma atuação decisiva contra o Southampton, Salah expressou sua frustração por ainda não ter recebido uma proposta de renovação.

Historicamente, o confronto entre Real Madrid e Liverpool favorece os espanhóis. Em 11 embates diretos, o Real Madrid venceu sete vezes contra três triunfos do Liverpool e um empate. A última vitória dos “Reds” ocorreu há mais de uma década durante a fase de oitavas de final da temporada 2008/2009 da Champions League.

Desde então, o Real Madrid tem se sobressaído nos encontros contra os ingleses, incluindo as finais da Champions League em 2018 e 2022. No confronto mais recente, na temporada 2022/2023 pelas oitavas de final, o Real Madrid reverteu um início desfavorável em Anfield para vencer por 5 a 2 e posteriormente garantir um triunfo em casa por 1 a 0.

Arne Slot, atual técnico do Liverpool que sucedeu Jürgen Klopp e acumula impressionantes 16 vitórias em 18 jogos à frente dos “Reds”, busca utilizar o bom momento do time para quebrar o jejum contra os madrilenos. Segundo Slot, “Eles [Real Madrid] possuem a habilidade única de prevalecer em situações adversas ou difíceis, sempre encontrando maneiras de triunfar ou avançar às etapas seguintes.” Essa determinação especial é justamente o que torna o Real Madrid um adversário formidável no cenário europeu.