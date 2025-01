Reajuste nas Tarifas de Transporte Metropolitano em São Paulo a Partir de 2025

A partir de 6 de janeiro de 2025, os usuários dos serviços de transporte intermunicipal gerenciados pela EMTU (Empresa Metropolitana de Transportes Urbanos) em São Paulo enfrentarão um reajuste nas tarifas. Este aumento reflete a necessidade de adaptação aos novos custos operacionais e à demanda crescente por transporte público na região.

Reajustes

Os valores das passagens irão variar dependendo da extensão das linhas e do tipo de serviço oferecido, que pode ser seletivo ou comum. A EMTU administra mais de 900 linhas no estado, e as tarifas poderão ser consultadas diretamente no site da empresa.

Dentre os principais trechos afetados pelo reajuste, destaca-se o Corredor Metropolitano ABD, que serve cerca de 300 mil passageiros diariamente. Neste corredor, a tarifa passará de R$ 5,80 para R$ 6,05. Além disso, a integração entre ônibus e trólebus desse corredor com os ônibus municipais nos terminais de São Mateus e Diadema terá um pequeno aumento, passando de R$ 1,30 para R$ 1,35.

Outros exemplos de reajustes incluem:

Integração com a Linha 5 Lilás do Metrô: As tarifas entre o Terminal Urbano Grajaú e a Avenida Dona Belmira Marin subirão de R$ 5,75 para R$ 6.

As tarifas entre o Terminal Urbano Grajaú e a Avenida Dona Belmira Marin subirão de R$ 5,75 para R$ 6. Passagem de Guarulhos ao Centro de São Paulo: O valor saltará de R$ 39,90 para R$ 65,05.

O valor saltará de R$ 39,90 para R$ 65,05. Serviço Airport Service: A tarifa dos ônibus executivos que ligam os aeroportos à cidade será fixada em R$ 65,05.

Grande SP

Na Grande São Paulo, as passagens poderão variar significativamente. Por exemplo, a menor tarifa poderá ser ajustada para R$ 3,95 e a maior poderá chegar a R$ 11,45 no serviço comum. Para as linhas seletivas, as tarifas estarão entre R$ 8,65 e R$ 29,30.

Adicionalmente, as integrações entre os ônibus do ABC e os municipais da capital paulista no terminal Sacomã também terão seu preço elevado. Os valores dessas integrações oscilarão entre R$ 6,15 e R$ 9 dependendo da linha utilizada.

As novas tarifas se aplicam também às linhas intermunicipais que realizam a integração com os trens da CPTM. Por exemplo, a tarifa do Bilhete Integrado Metropolitano entre a linha 10-Turquesa e os ônibus intermunicipais na estação Rio Grande da Serra subirá para R$ 8,65.

A EMTU destaca que o objetivo do reajuste é manter a qualidade dos serviços prestados e atender à crescente demanda por transporte público. Os usuários são aconselhados a carregar seus cartões até o dia anterior ao aumento para evitar custos adicionais.