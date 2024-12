Reag Belas Artes tem curadoria com filmes de terror natalino no Porão de dezembro

O Porão do Belas, sessão semanal dedicada ao cinema de horror, que acontece toda quarta no Reag Belas Artes, apresenta no mês de dezembro, uma programação mais que especial: “Ho Ho Horror Natalino”, com quatro filmes bem horripilantes que se passam na noite de Natal. Com sessões às 20h30, eles serão exibidos nesta ordem: “Noite de Terror” (1974), de Bob Clark; “Natal Diabólico” (1980) dirigido por Lewis Jackson e pra fechar “O Dia da Besta” (1955) do diretor Álex de la Iglesia.

Os ingressos já estão à venda no site e na bilheteria do Belas, com a tradicional e já conhecida promoção que inclui ingresso e pipoca.

CONFIRA A PROGRAMAÇÃO DO MÊS

04.12 às 20h30 | Noite do Terror (Black Christmas)

1974, 98 min, terror, Canadá, inglês (legendado)

Direção: Bob Clark

Elenco: Olivia Hussey, Lynne Griffin, Keir Dullea

Sinopse: Durante o feriado de natal, um grupo de garotas da irmandade fazem planos para

curtir o dia livre, mas começam a receber ligações estranhas que as deixam assustadas.

Quando Clare desaparece, suas amigas entram em contato com a polícia, que não parece

muito preocupada ou disposta a ajudar. A polícia só se interessa pelo caso quando encontra

uma garota de 13 anos morta. Tais acontecimentos fazem com que todos percebam que

estão lidando com um possível assassino em série.

11.12 – Natal Diabólico (Christmas Evil)

1980, 100 min, Terror, EUA, inglês (legendado)

Direção: Lewis Jackson

Elenco: Brandon Maggart, Jeffrey DeMunn, Dianne Hull

Sinopse: Harry fica traumatizado quando flagra seu pai fazendo sexo com sua mãe vestido

como Papai Noel. Anos depois, já adulto, Harry começa a trabalhar numa fábrica de

brinquedos enquanto tenta a todo custo resgatar o espírito natalino.

Mas o comportamento das crianças, o cinismo e a hipocrisia da data acabam

enlouquecendo o homem e trazendo de volta aquele trauma de infância. Quando chega a

noite de Natal, ele decide dar início a uma vingança sangrenta.

18.12 – O Dia da Besta (El día de la bestia)

1955, 104 min, Terror, Espanha, espanhol (legendado)

Direção: Álex de la Iglesia

Elenco: Álex Angulo, Armando de Razza, Santiago Segura, Terele Pávez

Sinopse: Um estudo cabalístico da Bíblia revela a um padre basco que o anticristo nascerá

no dia de Natal em Madrid. Ajudado por um fã de heavy metal e um apresentador de um

programa esotérico de TV, o padre deve invocar o diabo para descobrir o local de

nascimento da criatura maligna e então matá-la.

Serviço

Porão do Belas – Ho Ho Horror Natalino

Data: 04, 11 e 18 de dezembro

Horário: 20h30

Onde: Cine Reag Belas Artes

Endereço: Rua da Consolação, 2423

Valor: R$ 25 (promocional: filme + pipoca), R$ 25 (meia) e R$ 50 (inteira)

Ingressos: Site ou bilheteria