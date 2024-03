RB vai usar jovem promessa no 1º treino da F1 em Suzuka e terá dois pilotos japoneses na pista

I'll be driving for FP1 of F1 Japanese GP!🏎️

I'm so excited to drive F1 car again! and it's my first official session of F1.



I'm very looking forward to drive Visa Cash App RB F1 Team car in front of many fans there!!!



F1日本GPでFP1に出走することが決まりました!🏎️… pic.twitter.com/3mE0PLsbr6