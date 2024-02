RB Leipzig quebra sequência negativa, bate Union Berlin e encosta no G-4 do Alemão

O RB Leipzig quebrou a sequência de quatro derrotas consecutivas no Campeonato Alemão e voltou a se aproximar do G-4 ao derrotar o Union Berlin por 2 a 0, neste domingo, na RB Arena, pela 20ª rodada. Openda e Sesko marcaram os gols do duelo

Com o resultado, o RB Leipzig terminou a rodada na quinta colocação, com 36 pontos, atrás de Bayer Leverkusen (52), Bayern de Munique (50), Stuttgart (40) e Borussia Dortmund (37). O Union Berlin é o 15º colocado, com 17.

Buscando reencontrar o caminho das vitórias, o RB Leipzig abriu o placar logo aos 11 minutos. Lois Openda recebeu na cara do gol e chutou com categoria para fazer 1 a 0. A resposta do Union Berlin foi apenas aos 32. Após bola alçada para dentro da área, Yorbe Vertessen subiu sozinho e obrigou o goleiro Peter Gulacsi fazer uma grande defesa.

O RB Leipzig ficou com a posse de bola e criou e voltou a pressionar nos minutos finais. O time da casa teve ainda mais duas oportunidades para ampliar o marcador, na melhor delas Benjamin Sesko deu uma cabeçada certeira, mas Alexander Schwolow fez uma defesas espetacular para evitar que o Union Berlin fosse para o intervalo ainda mais em prejuízo.

No segundo tempo, o RB dominou ainda mais o duelo e encontrou dificuldade para ampliar o marcador. Aos três minutos, após cobrança de falta, Sesko desviou de cabeça para o gol. O mesmo Sesko chegou a fazer mais um, aos 13, mas o lance acabou sendo anulado pela arbitragem, que assinalou impedimento no lance.

O time mandante continuou com a posse de bola e montou uma retranca, anulando os pontos fortes do Union Berlin, que teve Trimmel expulso aos 28. Com isso, até tentou uma pressão, mas não conseguiu evitar a derrota fora de casa.

Ainda neste domingo, Wolfsburg (11º) e Hoffenheim (8º) empataram por 2 a 2, na Volkswagen Arena. Majer, duas vezes, marcaram para os times da casa. Beier e Promel fizeram para os visitantes.