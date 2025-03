Rayssa Leal brilha e vence etapa de skate em Porto Alegre

A skatista brasileira Rayssa Leal começou a temporada de 2025 com mais um título. A “Fadinha” dominou a etapa de Porto Alegre do skate street feminino do STU (Circuito Internacional de Skate), garantindo a vitória com uma performance impecável.

Domínio desde o início

Realizada no complexo Skate Park da Orla do Guaíba, a competição teve Rayssa Leal no topo do pódio com 81,57 pontos. A espanhola Daniela Terol ficou em segundo lugar com 64,37, seguida pela gaúcha Maria Lúcia, que marcou 51,24 pontos. O Brasil também foi representado na final por Gabi Mazetto e Kemily Suiara.

Desde a primeira volta, Rayssa mostrou superioridade. Ela assumiu a liderança com 75,79 pontos, superando todas as adversárias. Daniela Terol liderou momentaneamente com 64,37 pontos, mas não conseguiu manter a vantagem.

Vitória garantida com volta decisiva

Na segunda volta, Rayssa ampliou ainda mais sua pontuação, atingindo 81,57 e assegurando o primeiro lugar. Enquanto isso, Maria Lúcia conseguiu melhorar sua marca para 51,24 pontos, e Gabi Mazetto chegou a 38,47.

Na terceira volta, já com a vitória confirmada, Rayssa tentou uma manobra ousada, errou, mas acertou na quarta tentativa, quando a pontuação já não contava mais. Mesmo assim, sua consistência ao longo da disputa foi suficiente para garantir mais um troféu na carreira.