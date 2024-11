Rayane & Rafaela convocam Henrique & Juliano em pot-pourri de forró

Rayane & Rafaela e Henrique & Juliano acertaram em cheio nas últimas parcerias, “Ali Te Ama” performou entre as 60 músicas mais ouvidas do país na principal plataforma de áudio, Spotify, e “Cadê O Povo”, que faz parte do EP1 do projeto “Ao Vivo em Goiânia” se tornou uma das principais faixas. Agora as duplas se unem para interpretarem três sucessos do forró no pot-pourri “O que tem que ser será (Aviões do Forró)/ Planeta de Cores (Forrozão Tropykália)/ Acabou (Forró Boys)”. O resultado chega em todas as plataformas de áudio na quinta-feira, 07 de Novembro, às 21h. Confira: https://distro.ffm.to/rer-hej

O vídeo da performance ao vivo chega às 12h do dia seguinte, sexta-feira (08), no Youtube Oficial de Rayane & Rafaela. A gravação aconteceu no projeto “Ao vivo em Goiânia”, que até então é o maior DVD da carreira da dupla de amigas mineiras.

“Henrique & Juliano são nossos padrinhos, mais do que nossos empresários, consideramos família. Nós decidimos gravar essas músicas em uma resenha, quando nos reunimos tem que ter música, colocar um forró no paredão é bom demais, né? A gente quis trazer um pouco dessa nossa intimidade para o projeto, que ficou bacana demais. O público curtiu muito o clima leve, estamos ansiosas para compartilhar com todos vocês”, comentam Rayane & Rafaela.

“Ao vivo em Goiânia” é o segundo DVD sobre gestão de Henrique & Juliano e o escritório Dois M, o primeiro aconteceu em 2023 na Fazenda Terra Prometida, e projetou Rayane & Rafaela como aposta do sertanejo feminino, a dupla triplicou seus ouvintes mensais após o lançamento passando de 40 mil para mais de 2,8 milhões só no Spotify. O restante do segundo projeto será lançado até o primeiro semestre de 2025.