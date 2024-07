Rastapé lança o novo single “Desencantou”

Hoje (5) o grupo Rastapé disponibiliza em todas as plataformas de streaming, via Ditto Music, o single “Desencantou”.

“Desencantou” é uma canção de amor sob o olhar da desilusão, de alguém que está sentindo que um relacionamento bonito está se desgastando e pode acabar a qualquer momento, mas quer tentar até onde for possível.

A faixa é uma sofrência traduzida num xote e traz em sua narrativa uma doçura e, assim como quase todas as canções do compositor Filipe Toca, não se entrega ao pessimismo e traz uma ponta de esperança no verso “…deixa o tempo consertar sem pressa”.

Sobre Rastapé

Formado em 1999 pelo acordeonista Jorge Lunguinho, conhecido como Seu Jorge, o Rastapé nasceu na Paraíba mas mudou para São Paulo em busca de novos horizontes e oportunidades dentro do cenário musical. Hoje, a banda é composta por Seu Jorge (sanfona), Jorge Filho (vocal), Tico (guitarra e violão), pai e filhos.

Com vários sucessos emplacados em oito álbuns e mais de dois milhões de discos vendidos – sendo um de ouro e outro de platina -, um DVD e cinco EPS, entre os principais sucessos do Rastapé podemos destacar “Colo de Menina” – com mais de 40 milhões de views no Youtube – “Namoro”, “Beijo Roubado” e “Um Anjo do Céu”. O Rastapé também já gravou com Alcione, Fafá de Belém e Oswaldinho do Acordeon, entre outros.

A banda , que está viajando o país com a turnê em comemoração aos 25 anos de carreira, apresenta um show com muito arrasta-pé e vários hits de Alceu Valença à Elba Ramalho, de Lulu Santos a Jota Quest, é é impossível ficar parado. Além do Brasil, o Rastapé já levou o seu forró pé de serra para o exterior e, em 2016 e 2017, se apresentou na Europa. Em 2017 foi a vez da China e nos anos de 2019, 2022 e 2023 fizeram uma série de shows nos Estados Unidos.

Atualmente, estão em estúdio finalizando um novo EP. Em junho, iniciaram a turnê de 25 anos de carreira durante o São João e até o final do ano há previsão da gravação de um novo projeto audiovisual.