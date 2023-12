Rashid leva turnê de seu novo disco para o Festival de Natal de Diadema e Casa de Cultura São Mateus

Em Movimento Rápido dos Olhos, Rashid entrega um novo formato de consumo para o público (ouça aqui). O quarto trabalho de estúdio é definido pelo artista como um álbum-áudio-filme e intercala as músicas com animação em quadrinhos ao longo de 15 faixas. Estas constroem uma jornada de mudanças regida pela evolução pessoal e pelos questionamentos às regras. Agora, nos dias 15 e 16 de dezembro, o rapper leva esta experiência para o palco do 3° Festival de Natal de Diadema e para a Casa de Cultura São Mateus, em São Paulo, onde participa da celebração dos 50 anos do hip hop. Os dois shows são gratuitos.

O disco apresenta uma nova faceta de Rashid, não só musicalmente, reforçando suas influências fora do rap, como também o artista multifacetado responsável por entregar uma nova experiência de consumo, sem estar preso a fórmulas e sem perder a sua marca nas rimas afiadas e necessárias. “Movimento Rápido dos Olhos é cinema para os ouvidos”, explica o cantor.

Além das novas canções, o repertório também contempla os principais sucessos da carreira do cantor paulistano como “Pipa Voada”, parceria com Emicida e Lukinhas, que conferiu o primeiro Disco de Diamante à trajetória do rapper; e “Bilhete 2.0”, colaboração com o carioca Luccas Carlos que rendeu ao artista um certificado de Platina Duplo.

Serviço:

Rashid @ 3º Festival de Natal de Diadema

Data: 15 de dezembro (sexta-feira)

Local: Praça da Moça – Entre Rua Graciosa e Avenida Alda | Jardim do Parque, Diadema/SP

Horário: 20h30

Duração: 90 minutos

Entrada: 1 quilo de alimento não perecível

Rashid @ Celebração de 50 anos da Cultura Hip Hop

Data: 16 de dezembro (sábado)

Horário: 21h

Local: Casa de Cultura Municipal São Mateus

Endereço: R. Monte Mandira, 40 – Jardim Nove de Julho, São Paulo – SP

Entrada: Gratuita