Rashid firma parceria com a Altafonte e dá início a novo momento na carreira

Rashid é uma das vozes centrais do rap brasileiro e, agora, inicia um novo capítulo em sua carreira ao assinar contrato com a Altafonte — empresa focada em distribuição digital e marketing de artistas independentes. O vínculo tem como intuito desbravar novos desafios para o artista e a editora.

“Estou bem empolgado com esse passo. Conheço já de longa data uma parte da equipe Altafonte e sei do trabalho excelente que tem sido feito com vários artistas”, comenta Rashid, que completa: “quero trazer meu melhor pra essa parceria, tanto na música quanto na estratégia, porque tenho certeza que eles me darão a plataforma que preciso para alcançar novos lugares”. A união entre Rashid e a Altafonte é vista como uma combinação de visões estratégicas, destinada a explorar novas possibilidades musicais e criativas.

“Eu lembro a primeira vez que ouvi o som do Rashid e fiquei impactada, desde então venho acompanhando a sua trajetória na música. Para nós da Altafonte é um privilégio ter um dos rappers mais consolidados do Brasil no nosso casting. Que venha uma nova era repleta de rimas e com a sonoridade única que só o Rashid consegue fazer!”, sintetiza Mônica Brandão, head de A&R na Altafonte.

Rashid soma mais de 160 milhões de plays no canal oficial do YouTube e mais de 350 milhões no streaming. Em 2022, lançou Movimento Rápido dos Olhos, definido por ele como um álbum-áudio-filme. Este trabalho intercala as músicas com animação em quadrinhos ao longo de 15 faixas e apresenta uma nova faceta do rapper, não só musicalmente, reforçando suas influências fora do rap, como também o artista multifacetado responsável por entregar uma nova experiência de consumo, sem estar preso a fórmulas e sem perder a sua marca nas rimas afiadas e necessárias.

Durante sua trajetória nos palcos, Rashid marcou presença em grandes festivais, como o Lollapalooza Brasil, em que foi um dos aguardados nomes do line-up da décima edição, em 2023, e encerrou como uma das apresentações mais elogiadas e emocionantes do evento.

Com o suporte da Altafonte, Rashid se prepara para lançar novos trabalhos que serão o marco inicial desta parceria, ampliando seu impacto no cenário musical.