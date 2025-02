Raquel Brito expressa descontentamento com exclusão de seu irmão no ‘BBB25’

Na última sexta-feira, 14, a Globo revelou que três ex-participantes do Big Brother Brasil, Babu Santana, Fernanda Bande e Arthur Aguiar, farão uma participação especial na próxima edição do programa, marcada para segunda-feira, 17, durante o quadro denominado Sincerão. A notícia causou alvoroço nas redes sociais, especialmente entre os seguidores da influenciadora Raquel Brito.

Raquel não hesitou em manifestar sua indignação ao perceber que seu irmão, Davi Brito, não foi selecionado para essa dinâmica. O descontentamento foi amplamente compartilhado em suas plataformas digitais, onde questionou: “Por que não botaram o Davi?”. Sua postagem rapidamente ganhou atenção, refletindo a frustração de muitos fãs que esperavam ver o ex-BBB em ação novamente.

Davi Brito, que se destacou na edição anterior do reality show como o vencedor do BBB 24, esteve no centro de diversas controvérsias após sua vitória. Entre os episódios mais notáveis está uma denúncia de ameaças feita pela modelo Tamires Assis. A notoriedade do baiano gerou um certo burburinho nas redes sociais e até mesmo garantiu a Raquel uma oportunidade de participar de A Fazenda 16, embora tenha sido posteriormente desclassificada por questões de saúde.

Com uma base de 351 mil seguidores no Instagram, Raquel Brito continua a ser uma voz ativa nas redes sociais, usando sua influência para expressar suas opiniões e sentimentos sobre eventos relevantes. A escolha da Globo em não incluir Davi na dinâmica especial do BBB 25 levanta questões sobre critérios de seleção e a relação entre os ex-participantes do programa.