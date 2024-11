Raquel Brito atualiza estado de saúde após passar por novos exames

Raquel Brito, 23, irmã do ex-BBB Davi Brito, atualizou seu estado de saúde nesta quinta-feira (7). A influenciadora digital foi desclassificada de A Fazenda 16, da Record, após passar mal e sentir falta de ar durante a realização de uma prova no reality show. Ela recebeu o diagnóstico de miocardite aguda, uma inflamação no coração, e chegou a ficar internada alguns dias em um hospital.

Ela contou ter passado recentemente por novos exames. “Meu coração está ótimo. Para a glória de Deus! Então, possivelmente vou retornar à minha vida aos poucos, lógico, com muita cautela”, disse.

A miocardite pode ser causada por infecções virais, bacterianas ou fúngicas, distúrbios sistêmicos e até o uso de algumas medicações. Para tratar a doença, é necessário fazer repouso, tomar a medicação prescrita pelo médico e interromper exercícios de alta intensidade até que o coração se recupere completamente.

A irmã de Davi Brito, que desisitiu de fazer faculdade de medicina, tranquilizou os seguidores e afirmou que está sendo monitorada de perto por especialistas. “Vou ter um cardiologista que cuidará de mim aqui em Salvador, e ele vai me acompanhar. Vou poder voltar às atividades, à minha vida normal, claro, sem muito esforço. Estou feliz com essa notícia”, declarou.