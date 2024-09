Rappers invadem Palco Supernova com shows lotados do início no primeiro sábado do Rock in Rio Brasil 2024

A segunda noite de shows no Palco Supernova fechou com um grande público reunido para assistir um dos maiores nomes do trap nacional da atualidade, Nagalli. O trapper e produtor subiu ao palco e fez a plateia vibrar logo de início com os hits “Confissões PT. 2” e “Qual é o seu desejo”. O artista surpreendeu a galera ao reunir mais de 20 convidados no palco para o ”Nagalli Magic Show”, entre os quais estavam Eddy Mac Din, Niink, Yunk Vinno, Kayblack, Veigh entre outros. Uma apresentação, segundo ele, feita exclusivamente para o Rock in Rio 2024. “Esse show aqui foi feito especialmente pra vocês, a gente não vai fazer esse show em nenhum outro lugar”, explicou, levando o público ao delírio.

A abertura dos trabalhos ficou a cargo do grupo 7minutoz, grupo de rap nerd composto por Lucas A.R.T., Gabriel Rodrigues e Pedro Alvez. Com rimas originais inspiradas em animes, HQs e filmes de super-heróis, eles reuniram na grade fãs que sabiam todas as letras, como o sucesso “Rap do Zoro”. O show teve ainda um “momento romance”, em que o grupo pediu para quem estivesse acompanhando, se juntar ao parceiro.

Diretamente de Feira de Santana, na Bahia, a Duquesa subiu ao palco em seguida, mostrando ao público seu som, que é um mix de rap com R&B. Acompanhada de quatro dançarinas, a cantora sacudiu a galera com hits como “99 problemas” e “Taurus” e “Purple Rain, algumas novo álbum “Taurus Vol. 2”.

– Meu público é cheio de gostosas, mas não são só gostosas. Gostosas inteligentes”, e então começou a música “Primeiro de Maio”, que tem o refrão “Gostosas inteligentes / Rebolo na sexta, conto grana na segunda”. Duquesa terminou o show ovacionada pelo público, a maioria feminino, e com pedido de bis.

Conhecido por suas letras autênticas e beats envolventes, o rapper Leviano, que veio de Fortaleza para o Palco Supernova a convite do rapper Bin, inovou no festival e tocou guitarra ao vivo pela primeira vez, na música “Tão Jovens”. Segundo ele, “Nada tem mais a ver com o Rock in Rio do que guitarra”. Em seguida, Bin entrou no palco cantando “Carro Forte” e animou a plateia presente com seus diversos hits românticos, como “Quase uma Semana”, “Marília Mendonça” e “Saturno”. Nessa última, ele chamou a namorada ao palco e cantou de mãos dadas com ela. O rapper encerrou o espetáculo com o sucesso do The Black Eyed Peas “I Gotta a Feeling”, levando o público a cantar junto o refrão “I gotta feeling that tonight’s gonna be a good night”.

E tem mais…

Hoje, primeiro domingo do festival, dia 15/09, o rock pesado se faz presente na Cidade do Rock e no Supernova, com as mulheres mostrando que o metal também é a ‘praia delas’. A banda The Mönic, com suas influências de punk e rock alternativo, é composta por Ale Labelle (guitarra e voz), Dani Buarque (guitarra e voz), Joan Bedin (baixo e voz) e tem como único representante masculino, Thiago Coiote (bateria e voz). O grupo abre os trabalhos e convida Eskrota, uma banda de crossover formada por Tamy Leopoldo e Yasmin Amaral.

Logo depois, é a vez dos mineiros do Black Pantera, Chaene da Gama (baixo), Charles da Gama (voz e guitarra) e Rodrigo Pancho (bateria), apresentarem seu som crossover thrash. Com nome inspirado no movimento dos Panteras Negras dos EUA, o grupo aborda temas como racismo e discriminação. Em sua segunda vez consecutiva no festival, eles prometem um show histórico no Supernova, cheio de energia, privilegiando músicas do novo álbum e com possíveis surpresas no palco.

A banda Crypta com Fernanda Lira (baixo e vocal), Tainá Bergamaschi (guitarra), Jessica Di Falchi (guitarra) e Luana Dameto (bateria), também faz sua segunda participação no palco com seu som death metal. E o encerramento fica a cargo do Dead Fish, grupo que traz na bagagem mais de 30 anos de carreira, com Marcão Melloni (bateria ), Ric Mastria (guitarra) e Igor Moderno (baixo), que apresentarão o show de seu recém lançado álbum “Labirinto da Memória”, com muito punk e hardcore, ritmos que fazem parte da essência da banda.