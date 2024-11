Rapper Major RD sofre queimaduras no Mainstreet Festival

No último fim de semana, a cidade do Rio de Janeiro foi palco do Mainstreet Festival, um evento dedicado ao rap que ocorreu na icônica Marquês de Sapucaí. Entre as atrações de destaque, estava o rapper Major RD, cuja apresentação acabou sendo marcada por um incidente inesperado. Durante sua performance enérgica, o artista sofreu queimaduras ao ser atingido por chamas provenientes de uma máquina pirotécnica instalada no palco.

O episódio ocorreu enquanto Major RD executava a música “Só Rock”. Ao apoiar o pé sobre uma das máquinas responsáveis pelas chamas, o rapper foi surpreendido por uma labareda que atingiu seu braço direito e parte do rosto. A cena foi capturada em vídeo e amplamente compartilhada nas redes sociais, causando preocupação entre os fãs.

Imediatamente após o acidente, Major RD afastou-se da área de risco e sentou-se no centro do palco, onde recebeu atendimento de emergência de sua equipe e dos bombeiros presentes. Apesar do ocorrido, a apresentação não foi interrompida imediatamente, e parte da plateia demorou a perceber a gravidade da situação.

Depois de ser temporariamente retirado do palco para cuidados adicionais, Major RD retornou para concluir sua apresentação. O incidente gerou alertas entre os outros artistas, incluindo o rapper Borges, que se apresentou posteriormente e foi avisado pela plateia sobre o ocorrido.

Nas redes sociais, Major RD tratou o acontecimento com leveza e bom humor. Fazendo referência a um episódio semelhante com o rapper Djonga no ano anterior, ele comentou: “Já dizia meu mano Djonga: Fogo nos artistas. Obrigado, Mainstreet Festival, estava tudo lindo”. A menção refere-se a um incidente em que Djonga teve suas roupas queimadas durante uma performance.

Após encerrar sua participação no festival, Major RD aproveitou as demais apresentações ao lado de sua namorada, a jogadora de futebol Thaís Regina, e do amigo Xamã. Este último também participou do show de Major, juntamente com sua namorada Sophie Charlotte.

O evento seguiu sem maiores incidentes, reafirmando a importância da segurança em performances ao vivo que utilizam efeitos especiais pirotécnicos.