Rapper Febem faz show de lançamento do disco “Abaixo do Radar” no Sesc Pompeia

O rapper paulistano Febem apresenta no próximo dia 9, no Sesc Pompeia, o show de lançamento de seu novo álbum, “Abaixo do Radar”. A venda de ingressos nas bilheterias da rede Sesc começa nesta quarta-feira (31), às 17h. Já é possível também efetuar a compra online no site do Sesc.

O disco ganhou as ruas em julho, três anos após seu último lançamento solo, e já soma mais de 2 milhões de streams nas plataformas. Com participações de Smile (“Abaixo do Radar”) e Luccas Carlos (“Nave”), traz 10 faixas e produção de CESRV.

Para a estreia de “Abaixo do Radar” ao vivo, Febem sobe ao palco de seu DJ, Xamã, e prepara novo cenário. Completam o repertório do novo show sucessos de trabalhos anteriores, como “Jovem OG”, de sua trajetória solo, e do projeto “Brime”, com CESRV e Fleezus.

Sobre o disco

Entre beats de sonoridades diversas, em meio a suas referências que vão do grime ao reggaeton, passam pelo funk e, é claro, pelo rap, Febem traz à tona temas que têm como pano de fundo a própria trajetória, de um jovem periférico buscando uma vida melhor dia após a dia. Estão lá reflexões sobre família, a vivência em São Paulo, o sucesso e críticas à indústria. Tudo embalado por rimas afiadas em seu flow único.

Abrindo o disco, “Abaixo do Radar” começa um trecho da Oração de São Jorge e uma reflexão do “poeta de camisa de time” sobre a própria história, as dificuldades e o progresso “acima da média, abaixo do radar”. “Vivendo o que eu sempre quis, quanto custa para ser feliz?”, Febem pergunta em “Sem Ferir Ninguém”.

O próprio ofício é um dos temas de “Obrigado Mainstream”, lançada como single com clipe em maio deste ano: “mentira, o que mais sai da boca de rappers, e eu, que também sou um, não fico de fora dessa”. Com participação de Luccas Carlos, “Nave” também ganhou as ruas como single, um mês antes do disco. Uma história de amor que nasceu de uma ficada é o tema de “Chucro Buarque”.

“Hip hop, por favor me salva”, ele pede em “Super Hip-Hop”. Em “Nóis É Isso Aí”, sentencia: “faça dinheiro, mas não esqueça de fazer história, se eles têm poder, nóis ainda têm alma”. Os versos “Várias num olhava na cara agora rende, vários diz que nóis é brabo no pessoalmente, nas costa fala bosta, releva o irrelevante” abrem a faixa “Relógio”, que também conta com clipe. enquanto em “O Dobro ou Nada” lembra que “tendência, tem quem copia, tem quem lança, pensando à frente não tenho dom pra refém, só dinheiro, vários otário também têm”. Os 25 minutos de disco são encerrados com “Mais um Dia”, em que encerra a jornada perguntando “Hoje é só mais um dia, Se não for nóis, quem vai ser? Mais um dia, sou mais você e amanhã é outro dia”.

Sobre Febem

Foi na época da escola que Felipe Desidério ganhou o apelido que se tornaria seu nome artístico. Cria da Vila Maria, zona norte de São Paulo, Febem moldou seu gosto musical ainda na infância absorvendo o que ouvia nas festas de família, regadas a samba, rock, pagode, soul e funk. Começou a escrever as próprias letras de rap em 2010. Oficialmente, a carreira começaria um ano depois, com o grupo ZRM. O coletivo encerrou as atividades em 2017, e Febem se dedicaria, a partir daí, à carreira solo. Desde então colocou nas ruas os trabalhos “Elevador” (2016), “Prata” (2017), “Running” (2019), “Brime” (2020), projeto com CESRV e Fleezus, e “Jovem OG” (2021).

Show de lançamento “Abaixo do Radar”- Sesc Pompeia

Quando: 9 de agosto, às 21h30

Onde: Sesc Pompeia – r. Clélia, 93, Água Branca

Quanto: de R$ 18 a R$ 60

Mais informações: https://www.sescsp.org.br/programacao/febem-5/

OUÇA “ABAIXO DO RADAR”

ASSISTA AO CLIPE DE “RELÓGIO”

ASSISTA AO CLIPE DE “OBRIGADO MAINSTREAM”

ASSISTA AO CLIPE DE “NAVE”

SIGA FEBEM

INSTAGRAM | YOUTUBE | SPOTIFY