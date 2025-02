Raposo Tavares se consolida como novo corredor logístico para escoamento agroindustrial

A Rodovia Raposo Tavares (SP-270) está se tornando um novo corredor logístico para o escoamento da produção agroindustrial do estado e do Centro-Oeste. Com a concessão do Lote Paranapanema, que compreende o trecho entre Itapetininga e Ourinhos, toda a SP-270 estará duplicada, o que oferecerá segurança e fluidez ao longo de toda a rodovia, da divisa com o Mato Grosso do Sul à Região Metropolitana.

O projeto do Lote Paranapanema integra o Programa de Parcerias de Investimentos do Estado de São Paulo (PPI-SP), impactará diretamente 13 municípios, beneficiando mais de 500 mil pessoas e prevê R$ 4,7 bilhões em investimentos. A rodovia SP-270 é uma das principais vias que atravessam São Paulo de Leste a Oeste.

Atualmente, os últimos trechos não duplicados da SP-270 estão localizados entre os municípios de Ipaussu e Itapetininga. Com a concessão do Lote Paranapanema, serão duplicados os cerca de 147 km de rodovia restantes em pista simples. O trecho concedido receberá também outras melhorias, como a construção de 12,5 km de pistas marginais e 56,4 km de acostamentos novos e recuperados.

Rota alternativa para o agro

Em 2024, o setor do agronegócio do Estado de São Paulo exportou R$ 184,7 bilhões, representando um aumento de 6,8% em relação ao ano anterior, fazendo com que se tornasse um marco histórico com o recorde nas exportações e no saldo da balança comercial. Os dados são da Secretaria de Agricultura e Abastecimento de São Paulo, por meio da Agência Paulista de Tecnologia dos Agronegócios (Apta). São Paulo foi responsável por 18,6% das exportações do agronegócio brasileiro em 2024, com destaque para os grupos de sucos, responsável por 84,1% da produção nacional, complexo sucroalcooleiro com 62,5% e 63% dos produtos de origem vegetal.

A concessão do Lote Paranapanema permitirá que a Raposo Tavares se consolide como uma alternativa segura e eficiente à Rodovia Castelo Branco, especialmente para o transporte de grãos e outros produtos agrícolas, com a duplicação do trecho entre Paranapanema e Ipaussu. O projeto visa potencializar o uso da Raposo Tavares como um dos principais eixos logísticos do país, ampliando a capacidade de escoamento e otimizando o acesso ao Porto de Santos.

O impacto das melhorias na Raposo Tavares vai além do estado de São Paulo. Por exemplo, 93% dos US$ 9,9 bilhões exportados pelo estado do Mato Grosso do Sul (fonte: Comex Stat) deixaram o Brasil por via marítima, e essa carga atravessou a malha rodoviária paulista.

Além de reduzir custos logísticos para os produtores, o projeto fortalece a competitividade do agronegócio e fomenta novos investimentos. “Com essa concessão, estamos olhando além da infraestrutura: queremos impulsionar o desenvolvimento socioeconômico das regiões atendidas, fomentando novas oportunidades no agronegócio, na indústria e nos serviços. A rodovia será uma peça-chave para conectar a produção agrícola do Centro-Oeste aos mercados internacionais.”

O edital de concessão do Lote Paranapanema está previsto para ser publicado ainda no primeiro semestre de 2025. O projeto prevê, além dos quase 150 km de duplicações, mais de 10 km de pistas marginais e mais de 50 km de acostamentos novos ou recuperados, bem como 29 novas passarelas para pedestres, 35 novos dispositivos e readequação de outros 19, e mais de 80 pontos de ônibus, entre outras intervenções para melhorar a segurança viária na malha paulista e expandir a capacidade de tráfego, consolidando São Paulo como líder em inovação e desenvolvimento logístico no Brasil.

Programa de Parcerias de Investimentos

O PPI-SP é uma iniciativa do Governo do Estado que visa ampliar as oportunidades de investimento, emprego, desenvolvimento socioeconômico, tecnológico, ambiental e industrial em São Paulo.

Com foco nas áreas de Rodovias, Mobilidade, Social e Água/Energia, o PPI-SP está realizando o maior e mais completo programa de investimentos com a iniciativa privada da história de São Paulo, beneficiando a população paulista e impulsionando o crescimento econômico regional. Ao todo, já são 29 projetos qualificados e uma carteira de mais de R$ 494 bilhões.