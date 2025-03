Raphinha supera Rivaldo, Kaká e Neymar e leva Barça às quartas da Champions

No último encontro da fase de grupos da UEFA Champions League, o FC Barcelona consolidou sua força ao vencer o SL Benfica por 3 a 1, destacando-se com atuações individuais notáveis, especialmente de Raphinha e do jovem talento Lamine Yamal.

O jogo começou com o Barcelona abrindo o placar logo aos 10 minutos, quando Yamal fez uma jogada impressionante pela direita. Após driblar um adversário, ele deixou Florentino no chão com um corte habilidoso. A finalização de Yamal não foi bem-sucedida, mas a bola sobrou para Raphinha, que estava bem posicionado na segunda trave e não hesitou em marcar seu décimo gol na competição.

Dois minutos depois, o Benfica conseguiu empatar a partida com um gol do zagueiro Nicolás Otamendi, que aproveitou uma cobrança de escanteio para balançar as redes. No entanto, a resposta do Barcelona foi rápida e eficiente. Aos 26 minutos, Yamal recuperou a vantagem para os catalães com um chute preciso de fora da área, novamente demonstrando seu talento precoce.

Ainda no primeiro tempo, Raphinha ampliou a vantagem do Barcelona após receber um passe em um contra-ataque liderado por Balde. Este gol marcou o segundo do brasileiro na partida e seu total de onze gols nesta edição da Champions League, destacando-o como um dos artilheiros da competição.

No segundo tempo, o Barcelona adotou uma postura mais cautelosa, controlando a posse de bola sem ser ameaçado pelo Benfica. A equipe catalã continuou a criar oportunidades quando acelerava suas jogadas, principalmente através da conexão entre Raphinha e Yamal.

Com a vantagem de 3 a 1 assegurada e a classificação garantida para as fases seguintes, o técnico Hansi Flick decidiu poupar alguns de seus jogadores chave visando os próximos desafios tanto no Campeonato Espanhol quanto na continuação da Champions League.

