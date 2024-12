Raphael Ghanem se destaca como um dos maiores nomes da comédia brasileira com público recorde em 2024

Raphael Ghanem se consolidou como o maior comediante brasileiro da atualidade, atingindo números impressionantes que refletem seu sucesso inigualável. Desde maio, ele já realizou 210 apresentações, incluindo duas sessões em Belém no início do ano e mais de 197 shows desde junho, alcançando um público total de 190.201 espectadores. Com sua turnê “Se é que você me entende”, Raphael tem lotado teatros e arenas de norte a sul do Brasil e conquistado plateias internacionais.

Entre seus maiores feitos no Brasil, destaca-se o show no Mangueirinho, em Belém, que reuniu mais de 8 mil pessoas, marcando o maior público de sua turnê até agora. Em Recife, ele se tornou o primeiro comediante a esgotar três sessões consecutivas no Teatro Guararapes, um dos mais prestigiados do país. Sua trajetória vitoriosa também incluiu apresentações completamente lotadas em espaços icônicos como o Espaço Unimed, em São Paulo, e o Qualistage, no Rio de Janeiro. Em Fortaleza, o humorista impressionou com sete sessões esgotadas, consolidando ainda mais sua popularidade.

No exterior, Raphael Ghanem fez história ao realizar sua turnê na Austrália, tornando-se o segundo comediante brasileiro a se apresentar no país. Lá, ele realizou sete sessões com mais de 2 mil espectadores. Em Londres, o sucesso se repetiu com sessões esgotadas e uma recepção calorosa do público internacional. Durante uma intensa agenda de nove apresentações em sete dias, Raphael reuniu mais de 15 mil espectadores fora do Brasil, ampliando seu impacto global.

Com um espetáculo baseado em um texto 100% autoral, sem adereços ou figurinos, Raphael aposta em uma performance autêntica e no poder de sua interação com a plateia. Ele transforma situações cotidianas e histórias pessoais em piadas que arrancam gargalhadas em todas as partes do mundo. Carismático e inovador, Raphael Ghanem vive um ano glorioso, consolidando sua posição como o maior nome da comédia brasileira e um verdadeiro fenômeno nos palcos.

Para encerrar 2024, Raphael mantém sua intensa agenda com sessões esgotadas em Curitiba (13 e 14 de dezembro), Brasília (15 e 16), Goiânia (17 e 18), e Campo Grande (19 e 20), além de Campinas, que já registra lotação máxima em todas as apresentações programadas para os dias 21 e 22. Ele finaliza o ano no Rio de Janeiro, nos dias 26 e 27. Os shows reforçam o grande momento vivido pelo comediante, que segue fazendo história na comédia nacional.